Giochi Europei Cracovia 2023, triathlon: oro alla Norvegia, due azzurri tra i primi dieci

Brilla la bandiera norvegese ai Giochi Europei di Cracovia 2023: dopo la vittoria nella gara delle donne di ieri con Solveig Lovseth, è Vetle Bergsvik Thorn a tagliare per primo il traguardo e ad aggiudicarsi quest’edizione dei Giochi Europei. Per gli azzurri, Gianluca Pozzatti (707) e Michele Sarzilla (DDS/7MP), dopo aver battagliato fino agli ultimi metri di gara nel gruppo dei 10 atleti al comando, chiudono rispettivamente in 8° e 10° posizione. Sergiy Polikarpenko, uscito attardato nel nuoto, rientra in bici e dopo la T2 recupera diverse posizioni nella frazione di corsa arrivando a pochi secondi dalla top ten in 13esima posizione. Il podio ha premiato, alle spalle del vincitore norvegese Thorn, l’israeliano Shachar Sagiv – battuto solo a pochi metri dall’ingresso sul viale di arrivo – e lo svizzero Adrien Briffod, terzo al traguardo.