WTA Birmingham 2023, Krejcikova e Ostapenko rispettano il pronostico e volano in finale

Barbora Krejcikova torna in forma nel WTA 250 di Birmingham dopo le deludenti uscite stagionali sulla terra battuta: la campionessa 2021 del Roland Garros sconfigge Lin Zhu con il punteggio di 6-3 6-2 e si qualifica per la decima finale della sua carriera, con un bilancio che al momento recita 6 vittorie e 3 scontitte. L’ex numero 2 del mondo, che nel corso di questo torneo ha giocato un tennis molto ordinato, non ha avuto grandi problemi a disinnescare le trame tattiche della sua rivale, per giunta alle prese con qualche acciacco di natura fisica. L’avversaria Krejcikova in finale sarà Jelena Ostapenko, in quel che sarà la sfida tra due ex campionesse nel singolare sulla prestigiosa terra parigina: la lettone ha sconfitto un osso duro come Anastasia Potapova e l’ha fatto con il punteggio di 5-7 6-2 6-4, qualificandosi così per la sua finale numero 14 in carriera (5-8 il suo record).