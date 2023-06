Giochi Europei Cracovia 2023 oggi, sabato 24 giugno: programma e italiani in gara

Il programma e gli italiani in gara oggi, sabato 24 giugno, ai Giochi Europei 2023, che si svolgeranno fino al 2 luglio a Cracovia, in Polonia. Quarta giornata di gare ricchissima di appuntamenti e con tante medaglie in palio. Proseguono infatti le gare di tuffi e nuoto artistico, ma anche tiro a segno, tiro con l’arco, arrampicata, canoa velocità, atletica leggera, taekwondo, pugilato e non solo. Di seguito, il programma odierno delle specialità olimpiche dei Giochi Europei di Cracovia con tutti gli azzurri e le azzurre al via.

Programma sabato 24 giugno Giochi Europei Cracovia 2023

9.00 Taekwondo femminile 53kg e 57kg, maschile 63kg e 68kg – Preliminari: SARAH AL HALWANI (53kg), GIADA AL HALWANI (57 kg), DENNIS BARETTA (63kg)

9.00 Tiro con l’arco Squadre femminili – Quarti di finale: ITALIA

9.15 Tiro a segno Pistola 10m squadre maschili – Qualificazioni (Q1): ITALIA

10.00 Tiro a segno Pistola 10m squadre maschili – Qualificazioni (Q2): EVENTUALE ITALIA

10.00 Tuffi Trampolino 3m individuale maschile – Preliminari: LORENZO MARSAGLIA, GIOVANNI TOCCI

10.00 Tennistavolo Singolo maschile e femminile – Trentaduesimi di finale: GIORGIA PICCOLIN, NIAGOL IVANOV STOYANOV

10.00 Nuoto artistico Routine acrobatica – Finale: ITALIA

10.40 Tiro con l’arco Squadre femminili – Semifinali: EVENTUALE ITALIA

11.00 Tiro a segno Pistola 10m squadre femminili – Qualificazioni (Q1): ITALIA

11.00 Arrampicata Boulder maschile – Qualificazioni: PIETRO VIDI

11.30 Tiro con l’arco Squadre maschili – Quarti di finale: ITALIA

11.45 Tiro a segno Pistola 10m squadre femminili – Qualificazioni (Q2): EVENTUALE ITALIA

11.45 Tiro a segno Pistola 10m squadre maschili – Finale

12.07 Canoa velocità K1 500m femminile – Finale B: AGATA FANTINI

12.14 Canoa velocità K1 500m maschile – Finale B: GIACOMO CINTI

12.30 Canoa velocità K1 500m femminile – Finale A

12.39 Canoa velocità K1 500m maschile – Finale A

12.48 Canoa velocità C1 500m femminile – Finale

12.57 Canoa velocità C1 500m maschile – Finale A: NICOLAE CRACIUN

13.00 Pugilato Preliminari 66kg e 57kg femminili e 92kg maschili: ASSUNTA CANFORA (66kg), IRMA TESTA (57kg), AZIZ ABBES MOUHIIDINE (92kg)

13.10 Tiro con l’arco Squadre maschili – Semifinali: EVENTUALE ITALIA

13.15 Tiro a segno Carabina ad aria compressa 10m squadre maschili – Qualificazioni (Q1): ITALIA

13.30 Tennistavolo Doppio misto – Quarti di finale

13.30 Basket 3×3 donne Quarto di finale 1

13.45 Tiro a segno Pistola 10m squadre femminili – Finale

13.55 Basket 3×3 donne Quarto di finale 2

14.00 Taekwondo femminile 53kg e 57kg, maschile 63kg e 68kg – Quarti di finale, semifinali e ripescaggi: EVENTUALI SARAH AL HALWANI (53kg), GIADA AL HALWANI (57 kg), DENNIS BARETTA (63kg)

14.00 Tiro a segno Carabina ad aria compressa 10m squadre maschili – Qualificazioni (Q2): EVENTUALE ITALIA

14.00 Tiro con l’arco Squadre femminili – Finale per il bronzo: EVENTUALE ITALIA

14.20 Basket 3×3 uomini Quarto di finale 1

14.25 Tiro con l’arco Squadre maschili – Finale per il bronzo: EVENTUALE ITALIA

14.30 Arrampicata Boulder femminile – Qualificazioni: FRANCESCA MATUELLA, GIULIA MEDICI

14.35 Canoa velocità K2 200m misto – Finale: EVENTUALE ITALIA

14.44 Canoa velocità C2 200m misto – Finale

14.45 Basket 3×3 uomini Quarto di finale 2

14.50 Tiro con l’arco Squadre femminili – Finale per l’oro: EVENTUALE ITALIA

15.00 Tiro a segno Carabina ad aria compressa 10m squadre femminili – Qualificazioni (Q1)

15.00 Tuffi Sincro misto piattaforma 10m: ITALIA

15.10 Atletica Lancio del martello maschile: GIORGIO OLIVIERI

15.15 Tiro con l’arco Squadre maschili – Finale per l’oro: EVENTUALE ITALIA

15.20 Atletica Salto in lungo maschile: MATTIA FURLANI

15.20 Basket 3×3 donne Quarto di finale 3

15.45 Tiro a segno Carabina ad aria compressa 10m squadre femminili – Qualificazioni (Q2)

15.45 Basket 3×3 donne Quarto di finale 4

15.55 Atletica Salto con l’asta femminile: ROBERTA BRUNI

16.05 Atletica 110m ostacoli maschili: HASSANE FOFANA

16.10 Basket 3×3 uomini Quarto di finale 3

16.15 Tiro a segno Carabina ad aria compressa 10m squadre maschili – Finale: EVENTUALE ITALIA

16.25 Atletica 100m ostacoli femminili: ELISA DI LAZZARO

16.35 Basket 3×3 uomini Quarto di finale 4

16.50 Atletica 800m femminili: ELOISA COIRO

17.00 Nuoto artistico Duo libero – Finale: LINDA CERRUTI E LUCREZIA RUGGIERO

17.10 Atletica 1500m maschile: PIETRO ARESE

17.15 Atletica Lancio del disco maschile: ALESSIO MANNUCCI

17.26 Atletica Salto triplo femminile: OTTAVIA CESTONARO

17.40 Atletica 400m ostacoli femminili: AYOMIDE FOLORUNSO

17.45 Tiro a segno Carabina ad aria compressa 10m squadre femminili – Finale

18.00 Pugilato Preliminari 51kg e 80kg maschili: FEDERICO EMILIO SERRA (51kg), SALVATORE CAVALLARO (80kg)

18.00 Tennistavolo Singolo maschile e femminile – Trentaduesimi di finale: NIAGOL IVANOV STOYANOV

18.05 Atletica 400m ostacoli maschili: ALESSANDRO SIBILIO

18.30 Atletica Staffetta 4x100m femminile: ITALIA

18.30 Basket 3×3 donne Semifinale 1

18.50 Atletica Staffetta 4x100m maschile: ITALIA

18.55 Basket 3×3 donne Semifinale 2

19.00 Taekwondo femminile 53kg e 57kg, maschile 63kg e 68kg – Finali per il bronzo e per l’oro: EVENTUALI SARAH AL HALWANI (53kg), GIADA AL HALWANI (57 kg), DENNIS BARETTA (63kg)

19.00 Tuffi Trampolino 3m individuale maschile – Finale: EVENTUALI LORENZO MARSAGLIA, GIOVANNI TOCCI

19.20 Basket 3×3 uomini Semifinale 1

19.45 Basket 3×3 uomini Semifinale 2

20.00 Nuoto artistico Duo misto libero – Finale: GIORGIO MINISINI E LUCREZIA RUGGIERO

20.00 Arrampicata Lead maschile – Finale: EVENTUALI GIORGIO TOMATIS, DAVIDE COLOMBO

20.20 Basket 3×3 donne Finale terzo posto

20.45 Basket 3×3 uomini Finale terzo posto

21.00 Arrampicata Lead femminile – Finale: EVENTUALI CLAUDIA GHISOLFI, ILARIA MARIA SCOLARIS

21.10 Basket 3×3 donne Finale primo posto

21.35 Basket 3×3 uomini Finale primo posto