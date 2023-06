Giochi Europei Cracovia 2023, pentathlon moderno: l’Italia porta tre atleti in finale

Ancora una grande giornata per il pentathlon moderno ai Giochi Europei di Cracovia 2023: dopo Alice Sotero ed Elena Micheli, l’Italia centra la finale maschile con ben tre atleti, protagonisti di ottime prove nelle semifinali disputate oggi all’AWF Sports Centre. Si tratta di Giorgio Malan, Matteo Cicinelli e Roberto Micheli. Italia, Francia e Gran Bretagna sono le uniche tre nazioni ad aver portato almeno tre atleti in finale, di conseguenza gli azzurri hanno già la certezza di poter salire sul podio a squadre. La finale maschile, come quella femminile, metterà in palio otto carte olimpiche, una per nazione, e le nazioni qualificate sono in tutto nove. Nella semifinale A dei Giochi, disputata questa mattina sotto la pioggia, Giorgio Malan ha chiuso con 1200 punti. Nella semifinale B, Matteo Cicinelli e Roberto Micheli hanno terminato, rispettivamente, a 1210 e 1209 punti.