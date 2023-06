Giochi Europei Cracovia 2023 oggi, mercoledì 21 giugno: programma e italiani in gara

Il programma e gli italiani in gara oggi, mercoledì 21 giugno, ai Giochi Europei 2023, che si svolgeranno fino al 2 luglio a Cracovia, in Polonia. Si alza il sipario sulla competizione multisport che vedrà andare in scena 30 sport, di cui 20 presenti anche alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024. In chiave Italia, fari puntati soprattutto su Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero e la squadra del nuoto artistico, senza dimenticare gli azzurri della BMX freestyle e della canoa velocità. Di seguito, il programma odierno delle specialità olimpiche dei Giochi Europei di Cracovia con tutti gli azzurri e le azzurre al via.

Programma mercoledì 21 giugno Giochi Europei Cracovia 2023

(in grassetto le gare che assegnano medaglie)

MERCOLEDI’ 21 GIUGNO

9.00 Nuoto artistico Duo libero – Preliminari: LINDA CERRUTI E LUCREZIA RUGGIERO

9.08 Canoa velocità K4 500m femminile – Batterie: ITALIA

9.24 Canoa velocità K4 500m maschile – Batterie: ITALIA

9.54 Canoa velocità C2 500m maschile – Batterie: ITALIA

10.39 Canoa velocità K2 500m femminile – Batterie: ITALIA

10.53 Canoa velocità K2 500m maschile – Batterie: ITALIA

13.45 BMX freestyle Qualificazioni maschili (Gruppo 1): ALESSANDRO BARBERO, ELIA BENETTON

15.00 Nuoto artistico Libero a squadre – Preliminari: ITALIA

15.38 Canoa velocità K4 500m femminile – Semifinali: EVENTUALE ITALIA

15.45 BMX freestyle Qualificazioni maschili (Gruppo 2): ALESSANDRO BARBERO, ELIA BENETTON

15.46 Canoa velocità K4 500m maschile – Semifinali: EVENTUALE ITALIA

16.00 Canoa velocità C2 500m maschile – Semifinali: EVENTUALE ITALIA

16.32 Canoa velocità K2 500m femminile – Semifinali: EVENTUALE ITALIA

16.46 Canoa velocità K2 500m maschile – Semifinali: EVENTUALE ITALIA