Giochi Europei Cracovia 2023, nuoto artistico: argento Italia nel programma libero a squadre

Ennesimo podio per il nuoto artistico tricolore ai Giochi Europei 2023 in corso in Polonia, e più precisamente nella piscina di Oswiecim. Quest’ultima giornata di gara in vasca è iniziata con l’argento nella finale del programma libero a squadre. Il team composto da Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Giorgio Minisini, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Francesca Zunino, Carmen Rocchino e Giulia Vernice ha totalizzato 253.4709. Oro alla Spagna con 261.6374, mentre il bronzo è di Israele, che con un punteggio di 243.6001 lascia fuori dal podio – in maniera abbastanza sorprendente – l’Ucraina.

Il nuoto artistico italiano chiude la spedizione in Polonia con il solo oro conquistato da Minisini e Ruggiero nel duo misto tecnico, ma condito anche da 3 argenti 1 bronzo. Un discreto bottino in vista dell’appuntamento più importante della stagione, quello con i Mondiali di Fukuoka in programma tra meno di un mese.