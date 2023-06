Giochi Europei Cracovia 2023 oggi, martedì 27 giugno: programma e italiani in gara

Il programma e gli italiani in gara oggi, martedì 27 giugno, ai Giochi Europei 2023, che si svolgeranno fino al 2 luglio a Cracovia, in Polonia. Quarta giornata di gare con tanti nuovi eventi e tante medaglie in palio. Lo spettacolo prosegue con tuffi, pentathlon moderno, tiro a volo, tiro a segno, tiro con l’arco, break dance, pugilato, taekwondo e molto altro ancora. Di seguito, il programma odierno delle specialità olimpiche dei Giochi Europei di Cracovia con tutti gli azzurri e le azzurre al via.

Programma martedì 27 giugno Giochi Europei Cracovia 2023

9.00 Scherma Spada maschile individuale – Fase a gironi: GABRIELE CIMINI, VALERIO CUOMO, DAVIDE DI VEROLI, FEDERICO VISMARA

9.00 Tiro a volo Skeet squadre maschili e femminili – Qualificazioni: ITALIA MASCHILE, ITALIA FEMMINILE

9.00 Tiro a segno Pistola automatica 25m squadre miste – Qualificazioni

9.30 Tiro con l’arco Individuale femminile – Trentaduesimi e sedicesimi: EVENTUALI TATIANA ANDREOLI, LUCILLA BOARI, CHIARA REBAGLIATI

9.30 Badminton Singolo maschile e femminile – Gironi: MARTINA CORSINI, YASMINE HAMZA, JUDIT MAIR, GIANMARCO BAILETTI, GIOVANNI GRECO, DAVID SALUTT, GIOVANNI TOTI

9.30 Badminton Doppio maschile, femminile e misto – Gironi: ITALIA

10.00 Triathlon Individuale femminile: ALICE BETTO, ANGELICA PRESTIA, VERENA STEINHAUSER

10.00 Tuffi Piattaforma 10m individuale maschile – Preliminari: EDUARD TIMBRETTI GUGIU, RICCARDO GIOVANNINI

10.00 Pentathlon moderno Individuale femminile – Scherma (semifinali): ELENA MICHELI, ALICE SOTERO

10.40 Pentathlon moderno Individuale femminile – Nuoto (semifinali): ELENA MICHELI, ALICE SOTERO

11.00 Tennistavolo Singolo femminile – Semifinali: EVENTUALI GAIA MONFARDINI, GIOGIA PICCOLIN, DEBORA VIVARELLI

11.15 Pentathlon moderno Individuale femminile – Laser Run (semifinali): ELENA MICHELI, ALICE SOTERO

11.30 Scherma Spada maschile individuale – Eliminazioni dirette: EVENTUALI GABRIELE CIMINI, VALERIO CUOMO, DAVIDE DI VEROLI, FEDERICO VISMARA

11.50 Tennistavolo Singolo femminile – Semifinali

12.00 Scherma Sciabola femminile individuale – Fase a gironi: MICHELA BATTISTON, MARTINA CRISCIO, ROSSELLA GREGORIO, CHIARA MORMILE



12.40 Tennistavolo Singolo maschile – Semifinali

13.00 Pugilato Preliminari (Round of 16) 50kg, 57kg e 75kg femminili, 57kg, 71kg e +92kg maschili: EVENTUALI GIORDANA SORRENTINO (50kg), IRMA TESTA (57kg), MELISSA GEMINI (75kg)

13.00 Pentathlon moderno Individuale femminile – Scherma (semifinali): ALESSANDRA FREZZA

13.15 Tiro a segno Pistola automatica 25m squadre miste – Finale

13.30 Tennistavolo Singolo maschile – Semifinali

13.30 Scherma Sciabola femminile individuale – Eliminazioni dirette: EVENTUALI MICHELA BATTISTON, MARTINA CRISCIO, ROSSELLA GREGORIO, CHIARA MORMILE

13.40 Pentathlon moderno Individuale femminile – Nuoto (semifinali): ALESSANDRA FREZZA

14.15 Pentathlon moderno Individuale femminile – Laser Run (semifinali): ALESSANDRA FREZZA

15.45 Tiro a volo Skeet squadre femminili – Finale: EVENTUALE ITALIA

16.00 Tuffi Sincro piattaforma 10m femminile: ITALIA

16.00 Badminton Singolo maschile e femminile – Gironi: MARTINA CORSINI, YASMINE HAMZA, JUDIT MAIR, GIANMARCO BAILETTI, GIOVANNI GRECO, DAVID SALUTT, GIOVANNI TOTI

16.00 Badminton Doppio maschile, femminile e misto – Gironi: ITALIA

16.30 Tennistavolo Singolo femminile – Finale per il bronzo: EVENTUALI GAIA MONFARDINI, GIOGIA PICCOLIN, DEBORA VIVARELLI

16.30 Pentathlon moderno Individuale maschile – Ranking Round scherma (semifinali): MATTEO CICINELLI, GIORGIO MALAN, ROBERTO MICHELI

17.00 Tiro a volo Skeet squadre maschili – Finale: EVENTUALE ITALIA

17.20 Tennistavolo Singolo maschile – Finale per il bronzo

18.00 Scherma Spada maschile individuale – Semifinali: EVENTUALI GABRIELE CIMINI, VALERIO CUOMO, DAVIDE DI VEROLI, FEDERICO VISMARA

18.00 Scherma Sciabola femminile individuale – Semifinali: EVENTUALI MICHELA BATTISTON, MARTINA CRISCIO, ROSSELLA GREGORIO, CHIARA MORMILE

18.00 Pugilato Preliminari (Round of 16) 50kg, 57kg e 75kg femminili, 57kg, +92kg maschili: SALVATORE CAVALLARO (71kg), DIEGO LENZI (+92kg)

18.00 Tuffi Piattaforma 10m individuale maschile – Finale: EVENTUALI EDUARD TIMBRETTI GUGIU, RICCARDO GIOVANNINI

18.30 Tennistavolo Singolo femminile – Finale per l’oro

18.45 Break dance femminile – Quarti di finale: EVENTUALI ANTILAI SANDRINI, ALESSANDRA CHILLEMI

19.05 Break dance maschile – Quarti di finale: EVENTUALE ALESSIO SIGNORE

19.10 Scherma Spada maschile individuale – Finali: EVENTUALI GABRIELE CIMINI, VALERIO CUOMO, DAVIDE DI VEROLI, FEDERICO VISMARA

19.10 Scherma Sciabola femminile individuale – Finali: EVENTUALI MICHELA BATTISTON, MARTINA CRISCIO, ROSSELLA GREGORIO, CHIARA MORMILE

19.20 Tennistavolo Singolo maschile – Finale per l’oro

19.25 Break dance femminile – Semifinali: EVENTUALI ANTILAI SANDRINI, ALESSANDRA CHILLEMI

19.40 Break dance maschile – Semifinali: EVENTUALE ALESSIO SIGNORE

20.00 Break dance femminile – Finale per il bronzo: EVENTUALI ANTILAI SANDRINI, ALESSANDRA CHILLEMI

20.10 Break dance maschile – Finale per il bronzo: EVENTUALE ALESSIO SIGNORE

20.20 Break dance femminile – Finale per l’oro: EVENTUALI ANTILAI SANDRINI, ALESSANDRA CHILLEMI

20.30 Break dance maschile – Finale per l’oro: EVENTUALE ALESSIO SIGNORE