Giochi Europei Cracovia 2023 oggi, giovedì 29 giugno: programma e italiani in gara

Il programma e gli italiani in gara oggi, giovedì 29 giugno, ai Giochi Europei 2023, che si svolgeranno fino al 2 luglio a Cracovia, in Polonia. Nuova giornata di gare con tanti eventi tutti da seguire e tante medaglie in palio. Si concludono le gare di tiro con l’arco, mentre si alza il sipario sulla canoa slalom. Prosegue poi lo spettacolo di tiro a volo, scherma, pentathlon moderno, tiro a segno e non solo. Di seguito, il programma odierno delle specialità olimpiche dei Giochi Europei di Cracovia con tutti gli azzurri e le azzurre al via.

Programma giovedì 29 giugno Giochi Europei Cracovia 2023

9.00 Scherma Spada femminile a squadre: ITALIA

9.00 Tiro a volo Trap maschile e femminile – Qualificazioni (75 piattelli): GIULIA GRASSIA, JESSICA ROSSI, MAURO DE FILIPPIS, GIOVANNI PELLIELO

9.00 Tiro a segno Pistola automatica 25m maschile – Qualificazioni (Stage 1): RICCARDO MAZZETTI, MASSIMO SPINELLA

9.15 Tiro a segno Carabina 3 posizioni 50m squadre femminili – Qualificazioni (Q1): ITALIA

9.30 Pentathlon moderno Staffetta mista – Ranking Round scherma: ITALIA

9.35 Canoa slalom K1 maschile – Prima run: GIOVANNI DE GENNARO, XAVIER FERRAZZI, MARCELLO BEDA

10.00 Tennistavolo Squadre maschili e femminili – Quarti di finale

10.30 Tiro a segno Carabina 3 posizioni 50m squadre femminili – Qualificazioni (Q2): EVENTUALE ITALIA

10.50 Canoa slalom K1 femminile – Prima run: STEFANIE HORN, MARTA BERTONCELLI, CHIARA SABATTINI

11.00 Scherma Fioretto maschile a squadre: ITALIA

11.00 Badminton Doppio misto – Gironi: ITALIA

11.00 Badminton Singolo maschile e femminile – Sedicesimi di finale

11.10 Tiro con l’arco Individuale maschile – Ottavi di finale: MAURO NESPOLI, ALESSANDRO PAOLI

11.40 Canoa slalom K1 maschile – Seconda run: EVENTUALI GIOVANNI DE GENNARO, XAVIER FERRAZZI, MARCELLO BEDA

11.45 Tiro a segno Carabina 3 posizioni 50m squadre maschili – Qualificazioni (Q1)

12.15 Tiro a segno Carabina 3 posizioni 50m squadre femminili – Finale

12.20 Canoa slalom K1 femminile – Seconda run: EVENTUALI STEFANIE HORN, MARTA BERTONCELLI, CHIARA SABATTINI

13.00 Tiro a segno Carabina 3 posizioni 50m squadre maschili – Qualificazioni (Q2)

13.00 Pentathlon moderno Staffetta mista – Equitazione: ITALIA

13.10 Tiro con l’arco Individuale maschile – Quarti di finale: EVENTUALI MAURO NESPOLI, ALESSANDRO PAOLI

14.10 Tiro con l’arco Individuale maschile – Semifinali: EVENTUALI MAURO NESPOLI, ALESSANDRO PAOLI

14.15 Pentathlon moderno Staffetta mista – Scherma: ITALIA

14.35 Canoa slalom K1 maschile a squadre: ITALIA

14.40 Tiro con l’arco Individuale maschile – Finale per il bronzo: EVENTUALI MAURO NESPOLI, ALESSANDRO PAOLI

14.45 Tiro a segno Carabina 3 posizioni 50m squadre maschili – Finale

14.55 Tiro con l’arco Individuale maschile – Finale per l’oro: EVENTUALI MAURO NESPOLI, ALESSANDRO PAOLI

15.20 Pentathlon moderno Staffetta mista – Nuoto: ITALIA

15.30 Canoa slalom K1 femminile a squadre

16.00 Pentathlon moderno Staffetta mista – Laser Run: ITALIA

18.00 Badminton Doppio maschile e femminile – Quarti di finale: EVENTUALE ITALIA

18.00 Scherma Spada femminile a squadre – Finali: EVENTUALE ITALIA

18.00 Scherma Fioretto maschile a squadre – Finali: EVENTUALE ITALIA