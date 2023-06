Giochi Europei Cracovia 2023 oggi, giovedì 22 giugno: programma e italiani in gara

Il programma e gli italiani in gara oggi, giovedì 22 giugno, ai Giochi Europei 2023, che si svolgeranno fino al 2 luglio a Cracovia, in Polonia. Seconda giornata di gare che assegna le prime medaglie di questa edizione della competizione multisport. In chiave Italia, fari puntati soprattutto sul duo del nuoto artistico composto da Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero e il Team Event di tuffi, passando per tiro a segno, canoa velocità e molto altro. Di seguito, il programma odierno delle specialità olimpiche dei Giochi Europei di Cracovia con tutti gli azzurri e le azzurre al via.

Programma giovedì 22 giugno Giochi Europei Cracovia 2023

(in grassetto le gare che assegnano medaglie)

9.07 Canoa velocità C1 200m maschile – Batterie: MATTIA ALFONSI

9.15 Tiro a segno Carabina ad aria compressa 10m squadre miste – Qualificazioni: SOFIA CECCARELLO, DANILO DENNIS SOLLAZZO, BARBARA GAMBARO, RICCARDO ARMIRAGLIO

9.21 Canoa velocità C1 200m femminile – Batterie

9.35 Canoa velocità K1 200m maschile – Batterie: ANDREA DI LIBERTO

9.49 Canoa velocità K1 200m femminile – Batterie

10.00 Nuoto artistico Duo misto tecnico – Finale: GIORGIO MINISINI E LUCREZIA RUGGIERO

11.00 Tiro a segno Pistola 10m maschile – Qualificazioni: FEDERICO NILO MALDINI, PAOLO MONNA

11.30 Tiro a segno Carabina ad aria compressa 10m squadre miste – Finale: EVENTUALI SOFIA CECCARELLO, DANILO DENNIS SOLLAZZO, BARBARA GAMBARO, RICCARDO ARMIRAGLIO

13.00 Tiro a segno Pistola 10m femminile – Qualificazioni: SARA COSTANTINO, MARIA VARRICCHIO

13.30 Tiro a segno Pistola 10m maschile – Finale: EVENTUALI FEDERICO NILO MALDINI, PAOLO MONNA

13.30 Basket 3×3 donne Olanda-Svizzera (Pool A)

13.55 Basket 3×3 donne Spagna-Israele (Pool A)

14.07 Canoa velocità K2 500m maschile – Finale B: ITALIA

14.16 Canoa velocità C2 500m maschile – Finale: ITALIA

14.20 Basket 3×3 uomini Belgio-Slovenia (Pool A)

14.25 Canoa velocità K2 500m maschile – Finale B

14.34 Canoa velocità K2 500m maschile – Finale A

14.43 Canoa velocità K4 500m femminile – Finale

14.45 Basket 3×3 uomini Lettonia-Spagna (Pool A)

15.00 BMX freestyle Finali femminili

15.20 Basket 3×3 donne Svizzera-Israele (Pool A)

15.30 Tiro a segno Pistola 10m femminile – Finale: EVENTUALI SARA COSTANTINO, MARIA VARRICCHIO

15.45 Basket 3×3 donne Olanda-Spagna (Pool A)

16.07 Canoa velocità C1 200m maschile – Semifinali: EVENTUALE MATTIA ALFONSI

16.10 Basket 3×3 uomini Slovenia-Spagna (Pool A)

16.21 Canoa velocità C1 200m femminile – Semifinali

16.28 Canoa velocità K1 200m maschile – Semifinali: EVENTUALE ANDREA DI LIBERTO

16.35 Basket 3×3 uomini Belgio-Lettonia (Pool A)

16.42 Canoa velocità K1 200m femminile – Semifinali

16.45 BMX freestyle Finali femminili

17.00 Tuffi Team Event 3m/10m misto: ITALIA

17.17 Canoa velocità C2 200m misto – Batterie

17.31 Canoa velocità K2 200m misto – Batterie: ITALIA

18.00 Nuoto artistico Duo tecnico – Finale: LINDA CERRUTI E LUCREZIA RUGGIERO

18.30 Arrampicata Speed femminile – Qualificazioni: BEATRICE ANNA COLLI, GIULIA RANDI

18.30 Basket 3×3 donne Polonia-Ucraina (Pool C)

18.55 Basket 3×3 donne Lituania-Estonia (Pool C)

19.20 Basket 3×3 uomini Olanda-Repubblica Ceca (Pool C)

19.30 Arrampicata Speed femminile – Finale: EVENTUALI BEATRICE ANNA COLLI, GIULIA RANDI

19.45 Basket 3×3 uomini Francia-Israele (Pool C)

20.20 Basket 3×3 donne Estonia-Ucraina (Pool C)

20.45 Basket 3×3 donne Lituania-Polonia (Pool C)

21.10 Basket 3×3 uomini Repubblica Ceca-Israele (Pool C)

21.35 Basket 3×3 uomini Olanda-Francia (Pool C)