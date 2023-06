Giochi Europei Cracovia 2023: domani dodici azzurri impegnati nelle gare di atletica

Domani, venerdì 23 giugno, scenderanno in pista gli azzurri impegnati nella prima giornata delle gare di atletica dei Giochi Europei di Cracovia 2023. Oggi la spedizione italiana ha ricevuto in hotel a Katowice il presidente del CONI Giovanni Malagò e del segretario generale Carlo Mornati, accolti dal presidente FIDAL Stefano Mei e dal direttore tecnico Antonio La Torre. Marinella Vaccari e Maria Marello hanno ricevuto il riconoscimento European Athletics Coaching Awards per il loro impegno nell’aver guidato le lanciatrici Sara Fantini e Daisy Osakue verso successi e record italiani.

Qui di seguito il programma della gare di domani. La prima azzurra a scendere in pedana sarà la pesista Monia Cantarella (alle 16.15), seguita a ruota dal bronzo europeo del martello Sara Fantini che ale 16.20 troverà tra le rivali la polacca bronzo olimpico Malwina Kopron. Prima gara in pista i 400 metri (17.05): l’azzurra Alice Mangione è nella serie degli accrediti migliori, in quarta corsia, con il riferimento esterno delle due quattrocentiste più forti d’Europa, l’olandese Femke Bol (in quinta) e la polacca Natalia Kaczmarek (in sesta). Nel triplo (alle 17.22) Tobia Bocchi si presenta con la migliore misura stagionale, il recente 17,26 di Castellon, alla luce della rinuncia del fuoriclasse portoghese Pedro Pablo Pichardo: il regolamento prevede tre salti per tutti, altri due turni per i migliori otto, e un salto finale per i primi quattro. Ancora 400 metri ma al maschile, alle 17.35, con l’Italia che schiera Lorenzo Benati, e venti minuti dopo, alle 17.55, tocca a una delle punte del nostro mezzofondo come Nadia Battocletti, al via con il miglior crono nei 5000 metri. Disco alle 18.15 con Daisy Osakue, primatista italiana in solitaria con il fresco 64,57 di Pietrasanta dopo averlo condiviso da Tokyo con Agnese Maffeis: la Germania ha optato per il cambio tra big, out l’annunciata Shanice Craft, dentro l’argento olimpico ed europeo Kristin Pudenz.

L’asta inizia alle 18.20 e anche qui è il caso di rinfrescare il regolamento, che al quarto errore costringe ad abbandonare la gara: c’è Claudio Stecchi per le speranze dell’Italia, a fronte di tanta nobiltà europea tra cui il polacco Piotr Lisek. La progressione: 5,30-5,45-5,55-5,65-5,70-5,75-5,80-5,85. Negli 800 (dalle 18.28) il team azzurro si affida a Catalin Tecuceanu in una gara che vede come capofila il francese Yanis Meziane. Rievoca Monaco di Baviera la prova dei 3000 siepi: Osama Zoghlami, che fu bronzo, ritrova il campione d’Europa Topi Raitanen (Finlandia) e il quarto classificato Daniel Arce (Spagna). Sprint, 100 metri, per completare il programma della prima giornata. Tra le donne è il debutto stagionale per Zaynab Dosso, inserita nella prima delle due serie non avendo un crono stagionale: è in quinta corsia, con la spagnola Jael Bestué in quarta e la francese Carolle Zahi in sesta. Alle 19.50 i 100 maschili, con la seconda serie in programma alle 20: è quella che include l’azzurro campione europeo indoor dei 60 Samuele Ceccarelli, in terza corsia, accanto al francese Jimmy Vicaut.