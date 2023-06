15 medaglie per l’Italia ai Giochi Europei di Cracovia, Ceccarelli re dei 100 metri

Giornata molto positiva per l’Italia ai Giochi Europei di Cracovia. Con 6 ori, 6 argenti e 4 bronzi la squadra azzurra ha raggiunto quota 25 podi nelle prime due giornate della manifestazione, nettamente al comando per numero di medaglie ma, per il momento, con un oro meno della Spagna. Grandi soddisfazioni per i colori azzurri sono arrivate dall’atletica leggera. Al Silesian Stadium di Chorzow la prima giornata di gare è stata illuminata da Samuele Ceccarelli. Eguagliando il personal best fatto segnare a inizio mese al Golden Gala in 10″13, l’azzurro ha vinto i 100 metri davanti all’olandese Raphael Bouju (10″14) e al britannico Jeremiah Azu (10″16). In apertura di programma splendida affermazione per Sara Fantini nel lancio del martello. Con la misura di 73.26 l’azzurra ha fatto meglio della rumena Bianca Florentina Ghelber (argento con 72.97 metri) e della finlandese Silja Kosonen (bronzo con 72.34 metri). Vittoria importante anche per Tobia Bocchi nel salto triplo. Con la misura di 16.84, realizzata al terzo tentativo, l’azzurro ha battuto il turco Necati Er (16.71). Medaglie d’argento, invece, per Nadia Battocletti nei 5.000 metri e per Daisy Osakue nel disco

Ottima giornata per l’Italia anche nel tiro a segno con due vittorie. Dopo aver ottenuto il primo punteggio in qualifica (581), al Wroclaw Shooting Centre Sara Costantino e Paolo Monna hanno vinto la finale per l’oro nella pistola mixed team battendo 17-7 gli armeni Benik Khlghatyan ed Emilia Karapetyan. Il secondo trionfo di giornata, invece, lo ha regalato Danilo Dennis Sollazzo che, dopo il bronzo ottenuto nel mixed team insieme a Sofia Ceccarello, ha vinto nella carabina 10 m. Un oro anche nei tuffi: la coppia composta da Chiara Pellacani e Matteo Santoro ha vinto la prova mista dal trampolino 3m sincro con 291.39 punti davanti a Gran Bretagna e Svezia. A completare la giornata trionfale per l’Italia Team sono arrivati quattro podi nel karate (argento per Daniele De Vivo e Clio Ferracuti, bronzo per Michele Martina e Alessandra Mangiacapra), l’argento nel team technical di nuoto artistico e due medaglie nel taekwondo, l’argento di Sofia Zampetti e il bronzo di Andrea Conti. In serata, infine, Sarah Jodoin Di Maria ha sfiorato l’impresa nella piattaforma, chiudendo al terzo posto e rimandando la qualificazione olimpica alla prossima occasione.