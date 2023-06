Giochi Europei Cracovia 2023, Giuffrida e Nespoli i portabandiera

L’Italia è pronta per i Giochi Europei di Cracovia 2023 (21 giugno-2 luglio) e i portabandiera azzurri saranno Odette Giuffrida e Mauro Nespoli, come annunciato oggi alla Giunta Nazionale dal presidente del Coni, Giovanni Malagò. I due atleti guideranno l’Italia Team nella cerimonia di apertura che si terrà mercoledì 21 giugno all’Henryk Reyman Municipal Stadium. Un riconoscimento importante per i due azzurri in virtù di una carriera d’alto livello. Giuffrida, medaglia d’argento nel judo (categoria 52 kg) ai Giochi Olimpici di Rio 2016 e poi di bronzo a Tokyo 2020. La judoka romana quest’anno inoltre ha ottenuto il terzo posto ai Mondiali di Doha e vanta anche un oro continentale a Praga 2020, un argento (Lisbona 2021) e un bronzo a squadre conquistato proprio nella prima edizione dei Giochi Europei (Baku 2015). Trentacinque anni e un oro olimpico a squadre per Nespoli che nel tiro con l’arco trionfò a Londra 2012. Nel suo palmares altri due podi a cinque cerchi: l’argento a squadre a Pechino 2008 e l’argento individuale a Tokyo 2020. Campione mondiale a squadre nel 2017, ha collezionato inoltre diversi podi iridati e continentali tra cui 3 titoli europei (individuale nel 2005, a squadre nel 2008 e nel mixed team nel 2018). Ai Giochi Europei ha conquistato 2 ori nel mixed team a Baku 2015 e a Minsk 2019 dove ha ottenuto anche un oro individuale e un bronzo a squadre.