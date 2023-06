Gianni Petrucci: “Troppe ingerenze politiche nello sport, l’autonomia va salvaguardata”

Gianni Petrucci, ex presidente del CONI, è intervenuto al Corriere della Sera per parlare della relazione tra politica e sport: “Politica e sport dialogano e vanno insieme solo spiritualmente, nella realtà ci sono pochissimi punti di avvicinamento. Troppe le ingerenze politiche in questo mondo e, in quanto ex presidente del CONI, mi aspetto che l’autonomia dello sport venga salvaguardata: non è così. Ogni volta che cambia il governo si parla di riforma dello sport. Ma è mai possibile? Io non credo che ci sia tutta questa necessità, nel nostro settore contano le vittorie e l’organizzazione”.

“La politica ha tutto il diritto di riformare lo sport – ha proseguito Petrucci –. Prima la legge Melandri, poi corretta da Pescante, dopo c’è stato Lotti, in seguito la riforma Giorgetti e adesso siamo punto e a capo. Io ero favorevole alla riforma Giorgetti, che metteva al centro la cura e diffusione dello sport di base, e oltre me lo erano molti altri presidenti, poi con Sport e Salute si è andati in tutt’altra direzione”.