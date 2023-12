Taekwondo, test funzionali a Roma per nove azzurri: presenti Vito Dell’Aquila e Simone Alessio

Giornata di test funzionali per la Nazionale italiana di taekwondo, presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” del Coni. Guidati dal direttore tecnico Claudio Nolano e dalle indicazioni del preparatore fisico Francesco Zambrella, gli azzurri si sono cimentati in test neuromuscolari e test metabolici specifici, supportati degli specialisti dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni. Le valutazioni raccolte sono volte a fornire allo staff tecnico federale le informazioni necessarie per strutturare piani di allenamento individualizzati in vista dell’ultimo semestre di lavoro, che avrà come obiettivo la qualifica delle restanti categorie di peso all’Olimpiade di Parigi 2024. Presenti Dennis Baretta, Vito Dell’Aquila, Simone Alessio, Giada Al Halwani, Sara Al Halwani, Natalia D’Angelo, Maristella Smiraglia, Sofia Zampetti e Hadi Tiranvalipour.