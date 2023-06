Taekwondo, Grand Prix Roma 2023: ottima prova del giovane Foti. Domani in gara Simone Alessio

Un’Italia in crescita, seppur ancora a secco di podi nel Grand Prix di Roma di taekwondo che sta andando in scena al Foro Italico. Ottima la prova del classe ’03 Giuseppe Foti, eliminato agli ottavi di finale della categoria -58 kg dal due volte campione iridato Jun-Seo Bae al terzo parziale dopo aer sconfitto nei sedicesimi Issa Diakite. “Giuseppe è un ragazzo giovane che vive ‘nell’ombra’ di Vito Dell’Aquila, campione del mondo e olimpico – racconta il dt Nolano – Sono contento di quanto Foti ha dimostrato oggi, è un ottimo punto di partenza. L’Italia sta mirando a un futuro anche più lontano di Parigi 2024, quindi giovani di talento come Foti e Teo Delvecchio hanno le carte per puntarci”.

Nelle donne sconfitta negli ottavi per Natalia D’Angelo, che nei -67 kg cede ad Aleksandra Perisic dopo aver sconfitto la cilena Gallardo. Eliminazione all’esordio invece per Maristella Smiraglia e Alessandra Ilic nei +67 kg. Domani, nell’ultimo giorno del Grand Prix romano, il sorteggio nella categoria -80 kg ha messo contro sin da subito i due azzurri maschi rimasti, Antonio Gerrone e Simone Alessio (recentemente campione del mondo a Baku). Nei -49 kg donne, invece, l’Italia può ancora contare su Virginia Maestro.