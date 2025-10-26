Il 25enne calabrese centra la sua terza medaglia iridata dopo Manchester e Baku. Ora la sfida con l’ucraino Harbar

Simone Alessio si conferma una garanzia per il taekwondo azzurro. L’azzurro ha conquistato la semifinale nella categoria -87 kg ai Mondiali di Wuxi (Cina), assicurandosi almeno il bronzo e portando la prima medaglia all’Italia in questa rassegna iridata. Un risultato di grande valore, arrivato al debutto nella nuova categoria di peso dopo il bronzo olimpico di Parigi.

Il 25enne originario di Sellia Marina, già campione del mondo nel 2019 a Manchester (-74 kg) e nel 2023 a Baku (-80 kg), ha superato tre avversari di spessore: il bielorusso Daniil Yurkou (2-0, 12-5; 6-3), il tunisino Motaz Ifaoui (2-0, 4-2; 5-5) e nei quarti l’iraniano Mohammad Hossein Yazdani (2-1, 11-1; 2-4; 7-4). Ora in semifinale lo attende l’ucraino Artem Harbar, numero 2 del ranking mondiale e campione alle Universiadi 2025.

L’Italia ha sfiorato un’altra gioia con Andrea Conti nella -54 kg: il 22enne romano si è fermato solo ai quarti contro l’uzbeko Jakhongir Khudayberdiev, in due round equilibratissimi (2-2 e 6-6), dopo aver battuto libico, omanita e il rappresentante di Macao.

Con Alessio già sul podio e pronto a giocarsi l’ennesima finale della sua carriera, la spedizione azzurra guarda con rinnovato ottimismo al prosieguo della manifestazione.