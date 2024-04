OnlyFans avvia una partnership con Dazn: accordo per match di boxe

Dopo essere stato sponsor ufficiale del titolo e piattaforma di creazione esclusiva per l’incontro di Devin Haney e Ryan Garcia questo mese, OnlyFans ora assumerà un ruolo simile per altri eventi di boxe su Dazn. I fan potranno iscriversi al canale OnlyFans di Dazn per guardare il post-combattimento e l’emittente utilizzerà la sua pagina su OnlyFans come fanclub online dedicato per tali incontri, condividendo contenuti personalizzati dei combattenti mentre competono.

OnlyFans non è nuova a simili collaborazioni. Infatti la piattaforma aveva già annunciato lo scorso anno una partnership con la Professional Fighters League, esclusiva di Dazn nel Regno Unito e in Europa. Pete Oliver, CEO e responsabile globale della boxe presso Dazn ha commentato così il nuovo accordo siglato di recente: “Non vediamo l’ora di collaborare con OnlyFans come nuovo partner. Con oltre 150 serate di combattimento all’anno, DAZN è la casa globale della boxe e con l’espansione di OnlyFans negli sport, e negli sport da combattimento in particolare, è la piattaforma perfetta con cui collaborare per spingere i nostri combattenti e i nostri contenuti in tutto il mondo”.

Keily Blair, CEO di OnlyFans, è contenta che la collaborazione raggiunga un altro livello dopo i sette incontri già aggiudicati in precedenza: “OnlyFans ha cambiato il modo in cui gli atleti interagiscono con i loro fan nell’era digitale. Con così tanti atleti di sport da combattimento che condividono contenuti esclusivi su OnlyFans, siamo diventati la piattaforma di riferimento per creatori e appassionati di boxe, MMA e altro ancora. Questa partnership di punta tra due piattaforme di intrattenimento globali, DAZN e OnlyFans, migliorerà l’esperienza dei fan offrendo contenuti esclusivi dagli eventi e accesso a approfondimenti dietro le quinte degli atleti in competizione, oltre a continuare a fornire interessanti opzioni di monetizzazione per combattenti”.