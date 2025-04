La sfida iridata di kickboxing più ‘alta’ d’Europa raddoppia. Ad Oktagon, galà di sport da combattimento giunto alla 28esima edizione, in programma sabato 7 giugno 2025 per questa edizione a Courmayeur, in Valle d’Aosta, i riflettori non saranno puntati solamente su Martine Michieletto e Sarah Moussadak, impegnate nel Mondiale ISKA, ma anche su altri due atleti del panorama del fighting: Musta Haida, marocchino naturalizzato italiano, e Christian Guiderdone, torinese. Saranno loro i protagonisti del secondo match mondiale per la cintura ISKA (fino a 75 kg di peso). Un evento attesissimo, in virtù del primo precedente tenutoi a Roma tre anni fa e terminato un rematch dell’incontro, sempre per il titolo, tenutosi a Roma tre anni fa. A sorridere fu Haida con un verdetto di misura e caratterizzato anche da qualche polemica.

Tre anni dopo Haida è aumentato di peso e ora combatte esattamente nella categoria di Guiderdone in cinque round di tre minuti. “Un match tanto atteso, soprattutto per tutte le polemiche che ci sono state nel post gara. L’evento in Valle d’Aosta è, sicuramente, l’occasione giusta per mettere a tacere le chiacchiere. Oktagon a Courmayeur, dove sarò lo sfidante ufficiale per il titolo mondiale ISKA -75kg, è lo scenario perfetto dopo questa lunga attesa. Ora è arrivato il momento di portare a casa la cintura”, ha dichiarato Musta Haida. Per Guiderdone è la resa dei conti: “Ero già stato il migliore a Roma e ora avrò modo di confermarlo al di là di ogni dubbio e polemica. Parlerà, come sempre in questi casi, il ring”. Un match difficile da pronosticare. Haida