Lotta, Torneo Europeo di Qualificazione Olimpica Baku 2024: azzurre subito eliminate, niente pass per Parigi

Si è conclusa senza pass per l’Italia anche la seconda giornata del Torneo Europeo di Qualificazione Olimpica di lotta in corso a Baku. In Azerbaijan, dopo le poche soddisfazioni arrivate ieri dalla greco romana, nessuna delle 6 lottatrici in gara oggi è infatti riuscita ad accedere alle semifinali e saranno costrette a riprovarci al torneo di qualificazione di Istanbul. Nei 50 kg Emanuela Liuzzi si è arresa alla tedesca Anstasia Blavyas per 4-1; nei 53 kg debutto amaro per Maria Ferone, sconfitta per superiorità tecnica da Natalia Malysheva; poca strada anche per Aurora Russo ed Elena Esposito, che rispettivamente nei 57 e 62 kg sono stati subito eliminate da Olga Khoroshavtseva 5-0 e dalla polacca Aleksandra Wolczynska per 6-0; Dalma Caneva ha ceduto il passo all’ungherese Noemi Szabados 3-1 nei 68 kg, mentre Enrica Rinaldi ha alzato bandiera bianca contro Bernadett Nagy nei 76 kg. Alla spedizione azzurra in terra azera non resta che affidarsi alla lotta libera maschile, con i cinque nostri rappresentanti protagonisti domani: Simone Piroddu (57 kg), Frank Chamizo (74 kg), Aron Caneva (86 kg), Benjamin Honis (97 kg) e Abraham Conyedo (125 kg).