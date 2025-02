Proseguono le Ranking Series di Tirana per quanto riguarda la lotta e in terra albanese per l’Italia erano impegnate nella giornata di venerdì Elena Esposito e Aurora Campagna, entrambe nella lotta libera, rispettivamente nei 59 e 62 kg. Come sempre, le giornate di Ranking Series sono tutte autoconclusive tra loro, pertanto ogni categoria di peso esordisce al mattino e si chiude con le finali nello stesso pomeriggio.

Elena Esposito ha perso tutti e tre i combattimenti di giornata: prima è uscita sconfitta contro la russa Anastasiia Sidelnikova dopo 4 minuti esatti con 10 punti tecnici per la rappresentante neutrale, poi è arrivato il ko contro l’ucraina Solomiia Vynnyk, in 1’52”, e sempre senza marcare alcun punto per Esposito, quindi non c’è stata storia anche al cospetto dell’ungherese Erika Bognar, ancora una volta schiacciante la sconfitta in 2’48”. E alla fine, è stata la giapponese Sakura Onishi a trionfare, battendo in finale proprio la Sidelnikova.

SUBITO OUT ANCHE CAMPAGNA, DOMANI UN’AZZURRA

Nella categoria di peso immediatamente superiore, era presente oggi Aurora Campagna. All’esordio nei quarti di finale l’azzurra è stata subito regolata con una sconfitta nella quale però porta a casa dei punti: è 8-2 in favore della tedesca Anne Beatrice Nuernberger, ed è così subito uscita di scena la lottatrice italiana.

Non finiscono qui le cartucce azzurre in questa rassegna albanese: sabato 1 marzo tocca a Enrica Rinaldi nei 76 kg di lotta libera, infine domenica 2 marzo ecco Nikoloz Kakhelashvili, impegnato nei 97 kg della greco romana.