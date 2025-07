A mettere il sigillo finale sugli Europei Under 20 di Caorle per la Nazionale italiana è stata la prestazione di Raul Caso, che ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria al limite dei 74 kg.

Con la settima e ultima giornata si sono ufficialmente conclusi i Campionati Europei U20 di lotta olimpica, ospitati dal PalaMare di Caorle. A mettere il sigillo finale su una rassegna intensa e combattuta è stata la prestazione di Raul Caso, che ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria al limite dei 74 kg, portando a quattro il bottino di medaglie per l’Italia in questa edizione.

Il giovane lottatore livornese, reduce da tre vittorie straordinarie nella giornata di ieri, ha affrontato in finale il tedesco Manuel Wagin. Un incontro ad altissima intensità, nel quale Caso ha purtroppo faticato a trovare lo spazio per imporre il proprio ritmo, complice anche l’approccio molto tattico dell’avversario. Raul, che vanta già diverse medaglie internazionali tra U17 e U20, ha dunque dovuto cedere il passo, chiudendo la competizione con un prezioso secondo posto.

Le parole di Caso

Il suo commento a caldo: “La finale non è andata come volevo. Ho avuto un calo rispetto alle prestazioni di ieri, devo prenderla come esperienza e come lezione per le prossime gare. Nell’insieme della competizione sono soddisfatto dell’approccio mentale, della preparazione, della forma in cui sono arrivato. Ho fatto un percorso lungo, non è stato facile… è mancata la ciliegina, ma arriverà! Questa medaglia mi dà la consapevolezza di essere al livello e di poter far bene. Non mi resta che continuare così. La dedico a tutti quelli che mi sono stati vicini, anche solo con una parola e un gesto. Ringrazio anche il mio Centro Sportivo Esercito, la Federazione e la mia palestra, dove mi alleno, il Gruppo Lottatori Livornesi, la mia fidanzata, mio padre, la mia famiglia e gli amici.”

Nella stessa giornata si è disputato anche il ripescaggio di Lorenzo Marchesini (86 kg), che ha però interrotto il suo cammino prima della finalina per il bronzo.

A margine della competizione, il Direttore Tecnico Nazionale Salvatore Avanzato ha così commentato il percorso della squadra azzurra: “Il risultato è sicuramente positivo e come staff siamo molto soddisfatti. Il team Italia sta sicuramente crescendo e queste medaglie sono il frutto di un’attività coordinata e programmata da tutto lo staff. Certamente il livello della lotta olimpica all’estero è veramente molto alto ma la squadra italiana, giorno dopo giorno, sta conquistando il suo posto di valore”

Il bilancio finale

E’ calato, così, il sipario su una lunga e intensa kermesse dedicata alla lotta olimpica giovanile, che ha visto prima gli Under 15 e poi gli Under 20 sfidarsi per i titoli continentali. Il bilancio complessivo per l’Italia parla di sei medaglie: due nella rassegna U15 e quattro nella U20.

Nella categoria U15, gli azzurrini avevano portato a casa due bronzi nella grecoromana con Lorenzo Proietti e Alessio Pignato. Nella rassegna U20 appena conclusa, invece, sono arrivate le medaglie di Fabiana Rinella (bronzo nei 55 kg femminili), Angela Crapio Casarola (bronzo nei 53 kg femminili), Daniele Gubbiotti (argento nei 70 kg stile libero) e Raul Caso (argento nei 74 kg stile libero), a conferma del buon livello e del potenziale delle nuove leve del movimento italiano.