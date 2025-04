Tutto è pronto per l’inizio dei Campionati Europei 2025 di lotta, che si terranno in Slovacchia, a Bratislava da lunedì 7 a domenica 13 aprile. In gara oltre 450 atleti provenienti da tutta Europa, con i lottatori che si sfideranno in 30 categorie, suddivise in 10 per ciascuno dei tre stili. Saranno inoltre 24 gli atleti che cercheranno di difendere i titoli conquistati nell’edizione del 2024 a Bucarest. Le nazionali da battere saranno la Turchia, campione nei titoli maschili di lotta libera e greco-romana, e l’Ucraina, leader nella lotta femminile. L’Italia proverà a fare meglio della passata edizione, quando raccolse un bottino di tre medaglie di bronzo grazie a Danila Sotnikov, Enrica Rinaldi e Frank Chamizo.

Lotta, Europei Bratislava: i partecipanti azzurri

La selezione italiana si presenta ai nastri di partenza con dodici atleti, selezionati tra convocazioni ufficiali e partecipazioni volontarie. Nella lotta greco-romana saranno in gara Danila Sotnikov (130 kg), Tommaso Bosi (60 kg), Luca Dariozzi (82 kg) e Nikoloz Kakhelashvili (97 kg). Per quanto riguarda la lotta femminile invece, rappresenteranno l’Italia Aurora Russo (59 kg), Aurora Campagna (62 kg) ed Enrica Rinaldi (76 kg). Infine gareggeranno nella lotta libera Rocco Terranova (57 kg), Simone Piroddu (61 kg), Colin Realbuto (65 kg), Jacopo Masotti (79 kg) e Benjamin Honis (92 kg).

Il programma prevede l’inizio delle competizioni lunedì con le eliminatorie delle prime categorie di peso della lotta libera, mentre le finali si terranno in ogni giornata a partire dalle ore 18.00. La conclusione delle gare è prevista per domenica, con le ultime finali della greco-romana.

Il calendario degli azzurri in gara

Lunedì 7 aprila – Rocco Terranova (57 kg), Colin Realbuto (65 kg), Jacopo Masotti (79 kg)

Martedì 8 aprile – Simone Piroddu (61 kg), Benjamin Honis (92 kg)

Mercoledì 9 aprile – Aurora Russo (59 kg), Enrica Rinaldi (76 kg)

Giovedì 10 aprile – Aurora Campagna (62 kg)

Venerdì 11 aprile – Danila Sotnikov (130 kg)

Sabato 12 aprile – Tommaso Bosi (60 kg), Luca Dariozzi (82 kg), Nikoloz Kakhelashvili (97 kg)