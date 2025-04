Flavio Cobolli prosegue il suo bel cammino nell’ATP 250 di Bucarest, dove è in semifinale dopo aver sconfitto con lo score di 7-6(5) 6-4 l’austriaco Filip Misolic. Un avversario sulla carta abbordabile, n°232 della classifica e proveniente dalle qualificazioni, ma con un best ranking di n°126 e con due buoni scalpi ai danni di Shevchenko e Ugo Carabelli sul rosso della capitale romena. E difatti non è stato affatto un match banale, con l’italiano che è stato abile a uscirne vincitore dopo una sfida di quasi due ore all’insegna dell’equilibrio, decisa da una maggiore incisività del nostro portacolori nei momenti cruciali. Per Cobolli c’è la prima semifinale ATP dell’anno, domani contro il vincente di Martinez-Dzumhur.

IL TABELLONE AGGIORNATO

La cronaca di Cobolli-Misolic

Nel primo set parte subito bene Cobolli, che strappa il servizio in apertura all’avversario, salvo restituire il break al termine di un infinito quarto gioco. L’azzurro si riporta nuovamente avanti, ma dal 4-2 si fa di nuovo riprendere, permettendo a Misolic di conquistare tre games consecutivi fino al 5-4 in suo favore. Il set volge verso il tie-break, dove Flavio è bravissimo a recuperare da uno svantggio di 1-4 con doppio minibreak, conquistando sei degli ultimi sette punti per il 7-6(5).

Nella seconda frazione è Misolic il primo a ottenere il break, ma anche in questo caso il vantaggio è illusorio perché il controbreak è immediato ad opera del tennista italiano. Flavio alza progressivamente il suo livello alla battuta, ma fatica a concretizzare diverse occasioni in risposta. Alla fine, al terzo match point sul 5-4, riesce a chiudere la contesa.

Quante posizioni guadagna? Nuovo ranking Cobolli

Una settimana che sta regalando soddisfazioni, fiducia e punti al tennista romano, ora giunto tra i migliori quattro del torneo romeno. Con questa prima semifinale stagionale, Cobolli si assicura 100 preziosi punti ATP che lo riportano virtualmente di nuovo in top-40, più precisamente alla posizione n°38 in attesa del match che vede impegnato Alexandre Muller a Marrakech. In caso di vittoria odierna del transalpino, allora sarebbe n°39 l’azzurro. Comunque un buon balzo in avanti rispetto alla 45esima piazza da cui era partito lunedì. E la settimana non è ancora finita..