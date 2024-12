Mattia Faraoni, campione mondiale di kickboxing, è pronto a combattere sabato in Giappone, dove nel tardo pomeriggio italiano si svolgerà al Tokyo Dome la Final Eight del K-1 World GP, storicamente il più importante torneo di sport di combattimento di tutto il Sol Levante. Il campione romano, detentore del titolo ISKA nella categoria -95 kg, gareggerà però in una categoria di peso superiore e sfiderà nei quarti di finale il cinese Feng Rui, molto popolare nei tornei asiatici. Qualora dovesse avanzare in semifinale e finale, affronterà altri atleti di categoria open, vale a dire con peso superiore ai 100 kg. Ma l’esordio sarà già di per sé complicato, sia per lo stile di combattimento di Rui sia per l’importanza del torneo che ha saputo incoronare, negli anni, i più importanti fighter su scala internazionale. Nel 2023, per esempio, ha trionfato un altro fighter cinese, Liu Cie.

Oltre a Rui e Faraoni, quest’anno saliranno sul ring anche il giapponese K-Jee, il curacao-olandese Errol Zimmerman, il sudcoreano Kwon Jangwon, il romeno naturalizzato italiano Claudio Istrate, il forte brasiliano Ariel Machado e il britannico Rhys Brudenell. In palio c’è un nuovo titolo mondiale di grande prestigio e Faraoni punta a conquistare questa cintura per entrare ulteriormente nella leggenda. E nel frattempo, gli organizzatori locali hanno realizzato e lanciato un video di presentazione di questo match tra Italia e Cina ed è già diventato virale in tutto il Giappone. Ve lo proponiamo in alto.