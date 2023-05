Elisabetta Canalis torna sul ring della Reggia di Venaria e lo farà per sfidare Angelica Donati in un match di kickboxing. L’incontro si disputerà nello stile kick light nel corso della Night of Kick and Punch 14 – Black Tie Edition. Si tratta della seconda esperienza di questo tipo per Elisabetta: l’anno scorso, sempre alla Reggia di Venaria, ha battuto Rachele Muratori.