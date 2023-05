Napoli-Sampdoria, Avvocato Pisani: “Biglietti trovabili online maggiorati”. Noiconsumatori attacca

“Biglietti introvabili nelle ricevitorie e on-line per Napoli-Sampdoria, ultima gara di campionato al Maradona dove è prevista la festa scudetto ufficiale, che poi però, d’incanto possono essere acquistati ma a prezzi quadruplicati sui social e su alcuni siti web”: con queste parole, il presidente di Noiconsumatori, l’avvocato Angelo Pisani, annuncia la presentazione di un esposto. Pisani, che presiede anche il Club Napoli Maradona, ha anche diffuso le immagini di alcuni profili social e siti web sui quali fino a ieri era possibile comprare i biglietti a prezzi maggiorati. In uno viene menzionata un’ampia disponibilità (2864) di biglietti per l’anello superiore dei settore Distinti, in vendita in cambio di una lauta maggiorazione.

“Il sistema è una truffa – ha proseguito Pisani –: spero si indaghi anche su questi siti di ticketing e sul secondary ticketing”. Per il presidente di Noiconsumatori, il calcio è solo la punta dell’iceberg: “Lo stesso succede anche con i concerti ed è altrettanto, se non più, vergognoso. E le vittime sono sempre i consumatori“. Nei giorni scorsi, un’indagine del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e della Procura ha svelato i retroscena di un sistema truffaldino che avvantaggiava il bagarinaggio, e per l’occasione furono anche notificate una decina di misure cautelari. “Bisogna anche fermare speculazioni e discriminazioni ai danni di tifosi, turisti e bambini – ha concluso Pisani –, che dall’inizio del campionato non hanno avuto la possibilità di acquistare un biglietto diventando vittime di bagarinaggio ed estorsioni di gente che inspiegabilmente possiede tanti biglietti e li vende a prezzi triplicati, talvolta anche quintuplicati”.