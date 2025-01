Tutto pronto allo Stadio Pierre de Coubertin per l’inizio della Premier League di Parigi, il primo grande appuntamento del 2025 per quanto riguarda il karate. Il torneo, che si terrà da venerdì 24 a domenica 26 gennaio, segna l’avvio di un anno ricco di eventi internazionali sotto l’egida della World Karate Federation. La Premier League è il circuito più prestigioso a livello mondiale: solo gli atleti tra i primi 100 della Ranking WKF possono parteciparvi, con priorità di iscrizione per i primi 32, seguiti dai successivi in graduatoria fino a completare il campo di gara. Nei primi due giorni di gara, venerdì e sabato, si terranno le qualificazioni, con un round robin iniziale per ogni categoria, seguito da quarti, semifinali e ripescaggi. La giornata di domenica 26 sarà invece interamente dedicata alle finali per la vittoria e per il terzo posto.

A Parigi sono attesi circa 400 karateka provenienti da 70 nazioni. L’Italia sarà la nazione con il numero maggiore di atleti, con ben 35 atleti iscritti. Tra i presenti, in tre avevano preso parte anche alle Olimpiadi di Tokyo 2020: si tratta di Mattia Busato, sedicesima testa di serie nel kata maschile, Angelo Crescenzo, numero nove della sua categoria nel kumite, e Silvia Semeraro, ottava sempre nella sua categoria di kumite. Nessuno dei tre però era riuscito a trovare un risultato di prestigio, mentre gli altri due alfieri della spedizione come Viviana Bottaro e Luigi Busà andarono a medaglia (rispettivamente bronzo nel kata femminile e oro nel kumite maschile -75 kg). Insieme a questi tre campioni di livello mondiale si aggiungono i membri delle squadre nazionali di kumite e kata che hanno conquistato numerose medaglie negli ultimi anni, pronti a dare battaglia anche sul tatami parigino.

I convocati azzurri alla tappa di karate di Parigi

Come detto sono ben 35 (21 uomini e 14 donne) gli azzurri presenti alla tappa di Parigi. Saliranno sul tatami in campo maschile Raffaele Astarita (kumite -67 kg), Matteo Avanzini (kumite 84+ kg), Mattia Busato (kata), Angelo Crescenzo (kumite -60 kg), Daniele De Vivo (kumite -75 kg), Gianluca De Vivo (kumite -67 kg), Matteo Fiore (kumite -84 kg), Gianluca Gallo (kata), Alessio Ghinami (kata), Michael Ghislandi (kumite 84+ kg), Manuel Grazia (kata), Danilo Greco (kumite -60 kg), Alessandro Iodice (kata), Carmine Luciano (kumite -60 kg), Luca Maresca (kumite -67 kg), Simone Marino (kumite 84+ kg), Michele Martina (kumite -84 kg), Lorenzo Pietromarchi (kumite -75 kg), Joseph Rossi (kumite -75 kg), Rosario Ruggiero (kumite -67 kg), Christian Sabatino (kumite -60 kg).

Al femminile invece ci saranno Asia Agus (kumite -50 kg), Carolina Amato (kata), Pamela Bodei (kumite -68 kg), Veronica Brunori (kumite -55 kg), Carola Casale (kata), Emma Colletti (kumite -50 kg), Anna Pia Desiderio (kumite -68 kg), Terryana D’Onofrio (kata), Clio Ferracuti (kumite 68+ kg), Aurora Graziosi (kumite -61 kg), Viola Lallo (kumite -55 kg), Syria Mancinelli (kumite -55 kg), Erminia Perfetto (kumite -50 kg), Silvia Semeraro (kumite -68 kg).