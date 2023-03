Europei Karate: fioccano le medaglie per l’Italia, oro per Martina e per Crescenzo

Gli Europei di Karate di Guadalajara, in Spagna, fanno felice la bandiera della Nazionale Italiana, con le medaglie azzurre che fioccano. Il bilancio delle medaglie vinte rispetto alle finali disputate è splendido per tutto il mondo del karate azzurro. 10 finali giocate, 9 medaglie vinte. Con due ori che impreziosiscono ancora di più la prima giornata dell’Europeo.

Michele Martina e Angelo Crescenzo si sono laureati campioni continentali di kumite (combattimento) degli 84 e 60 kg. La finale del primo è stata tiratissima contro il vicecampione continentale in carica, il croato Garibovic. Martina ha gestito un vantaggio che si era guadagnato nel corso del match e ha strappato meritatamente la vittoria sul risultato di 3-1, andando a conquistare il titolo europeo degli 84 kg per la seconda volta in carriera, dopo quello di Novi Sad nel 2018. La finale di Crescenzo contro il greco Stephanos, un atleta che sta emergendo molto bene, è stata altrettanto difficile. L’azzurro è stato sempre in vantaggio nella gara riportato in parità negli ultimi secondi dal greco, ma poi, con lo yuko sullo scadere è arrivata la vittoria 5-4.

Le altre medaglie provengono da Veronica Brunori ha chiuso in argento sempre nel kumite a kg. come Mattia Busato nel kata (forme), mentre ben 5 bronzi sono stati conquistati da Silvia Semeraro, Clio Ferracuti, Erminia Perfetto nelle gare individuali di kumite e da Terryana D’Onofrio in quella individuale di kata. A queste si aggiunge il bronzo a squadre di kumite (con Pamela Bodei, Alessandra Mangiacapra e, di nuovo, Semeraro e Ferracuti). Domenica 26 marzo sarà l’ultima giornata dell’Europeo in cui ci saranno ulteriori 3 finali per gli azzurri, di cui 1 per l’oro con la squadra femminile di kata e 2 per il bronzo con le squadre maschili di kata e kumite.