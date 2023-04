Judo, russi e bielorussi ammessi ai Mondiali: l’Ucraina boicotta l’evento

di Redazione 39

La squadra nazionale di judo dell’Ucraina boicotterà il campionato del mondo, che si terrà dal 7 al 13 maggio a Doha (Qatar). Lo ha riferito l’allenatore della squadra Vitaliy Dubrova, come riporta Ukrinform. La decisione della nazionale ucraina è stata presa dopo l’ammissione alla competizione degli atleti provenienti da Russia e Bielorussia (con lo status di neutrali). Nell’ultimo giorno per la presentazione delle domande per il Campionato del mondo, la Federazione internazionale di judo (IJF) ha annunciato il ritorno dei rappresentanti di Mosca e Minsk alle competizioni.