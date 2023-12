Judo, Grand Slam Tokyo 2023: Pirelli sconfitto nella finalina per il bronzo, Basile subito fuori

di Mattia Zucchiatti 19

Nessun podio in questa domenica per la spedizione azzurra di judo ai Grand Slam di Tokyo, dopo il doppio bronzo di Manuel Lombardo e Christian Parlati di ieri. Sfuma infatti la speranza di terzo gradino del podio per Gennaro Pirelli. L’azzurro, approdato in finale per il bronzo nei -100kg, è stato sconfitto dall’azero Zelym Kotsoiev (due waza-ari) dopo che in semifinale aveva ceduto il passo al giapponese Dota Arai (ippon). Nel suo percorso Pirelli aveva battuto all’esordio Dzhafar Kostoev, poi si era ripetuto su Marko Kumric e Aaron Wolf. Nella stessa categoria Daniele Accogli è stato invece sconfitto al secondo round dal giapponese Kotato Ueoka. Due vittorie per Andrea Carlino nei -60 kg: l’azzurro ha eliminato Dilshot Khalmatov e Yeldos Smetov, ma è stato poi sconfitto da Naohisa Takato e poi nel ripescaggio si è arreso all’azero Balabai Aghayev. Un successo su Muhammadsoleh Quvatov e una sconfitta con Ryuju Nagayama invece per Simone Aversa. Nei -66kg niente da fare per Matteo Piras e Fabio Basile. Il primo ha superato Murad Chopanov e Oscar Pertelson, ma si è arreso ad Hifumi Abe. Out all’esordio invece Basile, battuto da Obid Dzhebov.

Niente da fare nei -48kg al femminile per Francesca Milani, eliminata al primo turno dalla svedese Tara Babulfath. Stessa sorte nei -52 kg per Giulia Carna eliminata dalla polacca Aleksandra Kaleta. Fuori al secondo turno nei -63kg Flavia Favorini, sconfitta dalla canadese Catherine Beauchemin-Pinard. Dopo aver battuto Zulhumar Dashkinova, Savita Russo è stata invece fermata dalla giapponese Miku Takaichi. Si interrompono al secondo turno le speranze anche di Giorgia Stangherlin, che aveva battuto Shu Huei Hsu Wang prima di essere eliminata da Mami Umeki nei 78kg.