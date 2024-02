Judo, Grand Slam Baku 2024: Odette Giuffrida è argento nei -52 kg. Medaglia n°27 nell’IJF World Tour

Si apre con la splendida medaglia d’argento di Odette Giuffrida il Grand Slam di judo in corso a Baku. In Azerbaijan la campionessa azzurra sale sul secondo gradino del podio nella categoria riservata alle atlete fino ai 52 kg, dopo essere stata sconfitta nella finale per l’oro dall’uzbeka Diyora Keldiyorova, brava a mettere a segno il wazari della vittoria. La 29enne romana – che oggi ha festeggiato la medaglia n°27 in carriera nel World Judo Tour – in precedenza aveva sconfitto Tolganay Abeuova nell’incontro di apertura, poi la cipriota Sofia Asvesta e la spagnola Ariane Toro Soler in semifinale.

Nelle altre gare di giornata arrivano i settimi posti di Andrea Carlino e Matteo Piras. Il primo, nella categoria fino ai 60 kg ha superato Amirani Darbaiseli (Geo) e Artem Lesiuk (Ukr) prima di perdere contro il padrone di casa Balabay Aghayev, mentre il secondo nei 66 kg ha avuto la meglio su Gigi Otiashvili (Geo) e Adrian Nieto Chinarro (Esp), per poi essere sconfitto anche lui da un atleta di casa, ovvero Rashad Yelkiyev. Ai ripescaggi Piras si è poi fermato al cospetto del brasiliano Willian Lima, mentre Carlino si è arreso all’uzbeko Ruziev. Sempre nei 60 kg Simone Aversa è stato fermato al primo turno ddal kazako Syukenov. Domani in gara Flavia Favorini e Savita Russo nei 63 kg, Irene Pedrotti nei 70 kg ed Antonio Esposito negli 81 kg.