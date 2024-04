Judo, Europei Zagabria 2024: Gennaro Pirelli bronzo nei 100 kg

Gennaro Pirelli è bronzo europeo agli Europei di Judo a Zagabria, in Croazia, nella categoria dei 100 kg. Nella gara, medaglia d’oro per Matvey Kanikovskiy e argento per il georgiano Ilia Sulamanidze. A pari merito con l’azzurro c’è l’olandese Michael Korrel. Prima medaglia in un Europeo Senior a livello individuale per il classe 2000, che ottiene 350 punti molto importanti per il ranking portandosi sul filo della zona qualificazione olimpica diretta a Parigi. I prossimi eventi in cui Pirelli potrà centrare la qualificazione sono i due Grand Slam asiatici e il Mondiale di Abu Dhabi.

Sconfitte al primo turno invece per Giorgia Stangherlin, nei 78 kg dalla croata Karla Prodan, e per Erica Simonetti, nei +78 kg dall’olandese Karen Stevenson. “Mi dispiace per Giorgia ed Erica, che hanno perso due incontri assolutamente alla loro portata senza riuscire e ad esprimere le loro reali potenzialità. Raccogliamo i cocci, festeggiammo Genny e ci concentriamo per affrontare con fiducia la gara di domani“, le parole del coach azzurro Francesco Bruyere.