L’Italia Boxing Team è arrivata a Foz de Iguacu, Brasile, per ultimare la preparazione in vista della World Boxing Cup 2025, in programma nella città verdeoro dal 30 marzo al 6 aprile p.v. I 6 Azzurri e le 5 Azzurre, selezionati dal direttore tecnico Giovanni De Carolis, saranno impegnati, in questi sette giorni che precedono prima dell’inizio della Kermesse. Oggi è cominciato il Training Camp in Brasile della nazionale italiana Elite. Il contingente azzurro, seguito dai coach Patrizio Kalambay, Clemente Russo e Leonard Bundu, sfrutterà questa settimana in terra brasiliana per ultimare la preparazione a questo torneo al quale prenderanno parte pugili di tutte le 88 federazioni ad oggi affiliate alla World Boxing. Quello di Foz do Iguaçu è il primo evento organizzato dalla nuova federazione mondiale da quando quest’ultima ha ricevuto il riconoscimento ufficiale da parte del Cio, con conseguente reinserimento della boxe nel programma olimpico di Los Angeles 2028. Dopo quella brasiliana, saranno altre due le tappe di World Cup, la prima delle quali in Kazakistan dove il presidente della federazione locale è l’attuale campione del mondo dei pesi medi Wba, Ibf e Ibo Gennadij Golovkin, e si concluderà nel prossimo autunno con le finali di Nuova Delhi.

I convocati e lo staff tecnico

Uomini

55 kg – Tommaso Sciacca (SC EXTREME BOXING CLUB)

60 kg – Michele Baldassi (GS FIAMME AZZURRE)

65 kg – Gianluigi Malanga (GS FIAMME AZZURRE)

70 kg – Gabriele Guidi Rontani (GS ESERCITO)

75 kg – Remo Salvati (GS ESERCITO)

80 kg – Cromwell Alfred Commey (GS FIAMME ORO)

Donne

48 kg – Giovanna Marchese (CP BOXE BIZZARRO)

51 kg – Elen Lucia Ayari (SC BOXING TEAM CATANIA RING)

54 kg – Sirine Charaabi (GS FIAMME ORO)

60 kg – Rebecca Nicoli (GS FIAMME ORO)

75 kg – Melissa Gemini (LZ FANUM VITERBO)

Staff tecnico

Giovanni De Carolis – DT tecnico

Clemente Russo – tecnico

Sumbu Kalambay – tecnico

Leonard Bundu – tecnico

Roberto Ciccotti – fisioterapista

Paola Falorni – arbitro dal 28 marzo

Carlo Franchi – arbitro dal 28 marzo