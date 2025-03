Nell’ultima amichevole prima degli Europei di giugno, l’Italia Under 21 non va oltre 1-1 contro la Danimarca al ‘Tombolato’ di Cittadella grazie ad un gol di Prati. Si chiude quindi senza vittorie questa sosta per i ragazzi di Carmine Nunziata, reduci dalla sconfitta di Venezia contro un’Olanda rimasta in nove ma capace di beffare i padroni di casa nel recupero. A sbloccare il risultato era stato Sorensen al 21′, ma al 37′ è stato Prati con un eurogol a regalare il pareggio agli azzurrini, che nel secondo tempo hanno sprecato due nitide occasioni con i neo entrati Fabbian e Koleosho.

LE PAGELLE

Desplanches 6

Non ha colpe sul gol al 21′. Poco prima aveva ne aveva subìto un altro, ma il fallo su un calcio d’angolo ha cancellato l’1-0. Tutto rimandato all’errore successivo (46′ Sassi 6 Preciso nell’ordinaria amministrazione)

Zanotti 5

Un errore grossolano in costruzione porta al vantaggio danese. Meglio nella ripresa

Bertola 6

Fa buona guardia in area

Ghilardi

Deciso e solido. Non sbaglia praticamente nulla e la personalità nei disimpegni è accompagnata dalla pulizia tecnica nelle giocate

Angori 6

Contiene senza affanni le offensive danesi. Dialoga con precisione con i compagni (70′ Palestra sv, 92′ Pirola sv)

Bianco 5.5

Non si accende. Fa fatica contro la fisicità e intensità norvegese

Prati 7

Un gol che è un capolavoro e che rappresenta un avviso a Nicola. Fin qui ha giocato poco, pochissimo, ma nelle ultime uscite ha riacquistato spazio a Cagliari. Questa sosta nazionali può aver convinto definitivamente il tecnico sardo a dargli più minutaggio

Pisilli 5.5

Tra gli undici titolari solamente lui e Pafundi hanno già debuttato con la nazionale maggiore. Tenta di trovare spazi con il dribbling, ma fatica ad incidere. E al 21′, in occasione del gol, non riesce a rimontare in tempo su Sorensen. Può fare di più perché con la Roma sta dimostrando di essere su un livello molto più alto dell’under 21 (46′ Doumbia 6 Come a Venezia, entra col piglio giusto)

Pafundi 5

La Danimarca chiude bene gli spazi e soffoca la manovra. Lui è tra i giocatori che fanno più fatica (54′ Baldanzi 6 Offre un grande pallone a Koleosho. Porta freschezza e qualità all’attacco azzurro)

Ambrosino 6

Qualche buono spunto nel primo tempo. Ma non riesce ad incidere come vorrebbe (70′ Koleosho 5.5 Spreca a tu per tu col portiere pochi istanti dopo essere entrato)

Se. Esposito 5.5

Niente da fare. L’attaccante che in Serie A fa spesso e volentieri la differenza, in Under 21 sembra far fatica a trovare la sua dimensione. Eppure oggi gioca in quello che è il suo ruolo preferito: seconda punta, ma con presenza in area. A parte un tiro dalla distanza, fa poco (54′ Fabbian 6.5 Con lui in campo l’Italia regge finalmente l’urto nei duelli e nelle seconde palle. Gioca bene, ma spreca una nitida occasione da gol dopo un tiro deviato di Zanotti)