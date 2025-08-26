Prosegue la Vuelta 2025, la quarta tappa regala emozioni e cambia temporaneamente i verdetti delle maglie.

Quella di oggi è stata una giornata molto importante per la Vuelta, soprattutto per gli appassionati italiani. Susa, infatti, è stata l’ultima città italiana di tappa in questa competizione. Il percorso ha portato i ciclisti verso la Francia, dopo tre tappe molto intense in Piemonte.

La terza frazione della Vuelta è stata vinta in volata da David Gaudu, che ha bruciato Pedersen e ha raggiunto Vingegaard in testa alla classifica generale. Il danese, però, è riuscito a mantenere la maglia rossa grazie alla terza posizione conquistata nel corso della terza tappa. Oggi, però, i verdetti sono cambiati.

Turner vince la quarta tappa, Gaudu si prende la maglia rossa: cambiano le classifiche della Vuelta 2025

I corridori sono partiti poco prima di mezzogiorno da Susa, la quarta tappa è la più lunga di tutta la Vuelta con circa 207 km da percorrere. Sono partiti forte Petilli, Nicolau, O’Brien e Gregaard, ma dopo il primo GPM di Exilles il gruppetto è stato raggiunto. Dopo un’ora di pedalata, il gruppo ha superato i confini dell’Italia con una velocità media di 35 km/h.

Tra i ciclisti a pedalare più forte verso il Col du Lautaret c’è Quinn, che stacca il gruppo e arriva per primo. Nel frattempo, Nicolau sfila la magia a pois a Verre.

Nel pomeriggio il caldo si è fatto sentire, raggiungendo picchi di 34 gradi sulle strade della Vuelta. I ciclisti, però, non si sono fermati e hanno continuato spediti con una velocità media di 37.2 km dopo quattro ore di pedalata.

Alla fine del percorso è stato Ben Turner della Ineos a bruciare Philipsen nello sprint finale e ad aggiudicarsi la 4^ frazione terminata a Voiron. Il nuovo leader della corsa, però, è Gaudu: il francese strappa la Maglia rossa a Vingegaard. Ciccone mantiene la terza posizione nella generale, mentre Verre perde la Maglia a pois.