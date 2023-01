Vuelta a San Juan 2023, risultati e classifica seconda tappa: ordine di arrivo, trionfo Jakobsen

In archivio anche la seconda tappa della Vuelta a San Juan 2023, la corsa di ciclismo in Argentina che anche quest’oggi proponeva una frazione decisamente in linea con arrivo in volata: ecco di seguito risultati, classifica e ordine di arrivo. Dopo 201 km della frazione con partenza da Valle Fértil e arrivo Jáchal, è Fabio Jakobsen ad alzare le mani al cielo per festeggiare la vittoria allo sprint: l’olandese precede Gaviria e Aberasturi. Nizzolo sesto e Viviani ottavo i migliori degli italiani, mentre la maglia del leader della classifica generale resta sulle spalle di Sam Bennett. Di seguito ecco la classifica odierna.

ORDINE DI ARRIVO SECONDA TAPPA