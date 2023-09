Vuelta a Espana, Roglic: “Caduta archiviata. Quanti capitani in squadra? Per ora tre”

Primoz Roglic ha vinto la frazione numero 9 della tappa della Vuelta a España per il quinto anno consecutivo. Vittoria numero 78 in carriera per lo sloveno che ribadisce la sua candidatura anche per la classifica generale.“Una bella vittoria che ci fa stare ancora più rilassati in corsa. Sono contento soprattutto perché significa aver messo alle spalle la caduta dell’altro giorno. Continuiamo a lottare giorno per giorno. La squadra ha fatto un lavoro eccezionale, era la prima volta che facevo la salita finale ma fortunatamente avevo la gambe per sprintare”. Poi sulla domanda ‘Quanti capitani avete in squadra?’ lui ha risposto: “Per ora ne abbiamo tre in classifica, ma magari ne arriva anche qualcun altro”.