LIVE – Bronzetti-Zheng 3-6 6-4 4-6, terzo turno US Open 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Bronzetti-Zheng, incontro valevole per il terzo turno degli US Open 2023 (cemento outdoor). La romagnola, dopo aver sorpreso all’esordio la forte ceca Barbora Krejcikova, ha colto un’altra importante vittoria ai danni della qualificata tedesca Eva Lys. Per la prima volta in carriera ha raggiunto il terzo turno in un Major, dove ad attenderla c’è la potente cinese Qinwen Zheng. Quest’ultima è reduce dal successo nei confronti dell’estone Kaia Kanepi e partirà ampiamente favorita secondo le quote dei bookmakers.

Bronzetti ha perso in due facili parziali nell’unico precedente contro l’asiatica, andato in scena lo scorso anno sul cemento outdoor messicano di Monterrey. In quell’occasione si trattava di un primo turno. Adesso la posta in palio è incredibilmente alta per entrambe, che si giocano l’accesso alla seconda settimana dello Slam a stelle e strisce. Agli ottavi di finale la vincitrice incrocerebbe la racchetta contro una tra la tunisina Ons Jabeur oppure la ceca Marie Bouzkova. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Bronzetti e Zheng pianificate come terzo incontro della giornata dalle ore 17.00 italiane (le 11.00 locali) sul Court 5 (al termine del match di doppio maschile tra Tsitsipas S./Tsitsipas. P. e Dodig/Krajicek).

BRONZETTI-ZHENG 3-6 6-4 4-6

GAME, SET & MATCH ZHENG 6-3 4-6 6-4

TERZO SET – Chiude con la prima esterna la 20ene cinese. Peccato per Lucia, arrivata a pochi metri dal traguardo. Ma meravigliosa partita e gran torneo per lei.

TERZO SET – Dritto che si ferma in rete per Lucia, che arriva un po’ male sulla palla: 40-30 e match point.

TERZO SET – Che rovescio meraviglioso che si è inventata Zheng: 15-0

TERZO SET – E il break arriva. Quel punto Lucia rischia di sognarselo questa notte, purtroppo: 4-5

TERZO SET – NOOOOO!!! Disastro a rete di Lucia! Questa fa male: 40-Ad e altra palla break.

TERZO SET – Annulla alla grande la prima, in maniera intelligente la seconda costringendo Zheng all’errore: 40-40!

TERZO SET – Si ferma in rete il dritto di Bronzetti: 15-40 e due palle break.

TERZO SET – Doppio fallo che proprio non ci voleva: 15-30

TERZO SET – Buon game di servizio per Zheng questa volta. Momento decisivo: 4-4

TERZO SET – E arriva il controbreak: 4-3

TERZO SET – Bronzetti non concretizza una palla del 5-2 e ora offre un’altra palla break.

TERZO SET – E viene annullata: 40-40

TERZO SET – Entra con la risposta Zheng. Palla dell’ennesimo break: 30-40

TERZO SET – BREAK! Lucia a due games dagli ottavi di finale a New York!

TERZO SET – Come gioca Lucia!!! Altro scambio intenso, poi si inventa un rovescio incrociato vincente. Due palle break!

TERZO SET – Bronzetti è ovunque! Recupera su ogni pallina e alla prima occasione spinge: 0-30!!

TERZO SET – E Bronzetti effettua il sorpasso: 3-2!

TERZO SET – Zheng fa e disfa. Vincente, poi errore, poi vincente, poi errore. C’è una palla game per Bronzetti.

TERZO SET – E BREAK! Siamo 2-2!

TERZO SET – Zheng torna a sbagliare tanto in questo game e offre due palle break alla nostra: 15-40

TERZO SET – Bene Lucia che resta in scia dell’avversaria: 1-2

TERZO SET – Brava Zheng negli ultimi punti. Va meritatamente sul 2-0.

TERZO SET – Gioca in modo aggressivo l’asiatica. Le annulla entrambe: 40-40

TERZO SET – Bronzetti ha due palle break per rientrare immediatamente nel set: 15-40

TERZO SET – E alla fine arriva il break per la cinese, che interrompe la striscia: 0-1

TERZO SET – Si parte subito con un game fiume, l’ennesimo. Già tre palle games non concretizzate da Lucia.

SECONDO SET BRONZETTI 6-4

SECONDO SET – E SI VA AL TERZO! Rovescio in rete di Zheng. Dal 2-4 al 6-4!

SECONDO SET – Altro errore della cinese con il dritto. Tre palle set: 0-40!

SECONDO SET – Momento di black-out per Zheng: 0-30!

SECONDO SET – E c’è il sorpasso! Bronzetti si porta sul 5-4.

SECONDO SET – Break! Seconda di servizio lenta di Zheng, risposta vincente di dritto: 4-4!

SECONDO SET – Due palle del controbreak in favore di Bronzetti: 15-40

SECONDO SET – E alla fine il break arriva. Zheng si porta avanti 4-3 nel secondo parziale.

SECONDO SET – Sbaglia Bronzetti con il rovescio: 40-Ad

SECONDO SET – Siamo alla decima parità di questo game incredibile.

SECONDO SET – Ennesima parità. Rovescio in rete della Zheng.

SECONDO SET – Doppio fallo di Lucia e c’è la terza palla break: 40-Ad

SECONDO SET – Game incredibile. Già cinque palle games per Bronzetti e due palle break per Zheng: 40-40

SECONDO SET – Dopo una prima fase di set in cui i servizi l’hanno fatta da padrona, torna a soffrire Lucia al servizio. Game molto lungo e complesso.

SECONDO SET – La cinese torna ad avere palla break. Annullata dall’azzurra: 40-40

SECONDO SET – Zheng trova nuovamente la parità: 3-3

SECONDO SET – Anche Bronzetti, però, è fortemente nel match: 3-2

SECONDO SET – Zheng decisamente più solida in battuta rispetto all’inizio dell’incontro: 2-2

SECONDO SET – Lucia prova a fare corsa di testa in questo parziale: 2-1

SECONDO SET – Zheng risponde con un turno a trenta: 1-1

SECONDO SET – Altro game fiume, questa volta lo vince Lucia con il servizio a disposizione: 1-0

PRIMO SET ZHENG 6-3

PRIMO SET – E la cinese si aggiudica il parziale: 3-6

PRIMO SET – Due palle set Zheng: 40-15

PRIMO SET – Bronzetti ai vantaggi. Si regala un’altra chance quando Zheng servirà per il set: 3-5

PRIMO SET – Zheng vince un game fondamentale e consolida il vantaggio: 2-5

PRIMO SET – Annullata e ora palla game ancora per Zheng: Ad-40

PRIMO SET – E dopo aver annullato svariate palle games arriva la palla break per Lucia: 40-Ad

PRIMO SET – Ennesimo game equilibrato: da 40-15 a 40-40 su servizio Zheng.

PRIMO SET – Zheng più cinica e sicuramente incisiva nei momenti importanti. Altro break: 2-4

PRIMO SET – Quattro punti di fila e arriva il sorpasso: 2-3

PRIMO SET – Annullate entrambe da Zheng. Inizio molto equilibrato: 40-40

PRIMO SET – Torna ad avere due palle break Bronzetti: 15-40

PRIMO SET – Break Zheng! Immediata reazione della tennista asiatica che pareggia i conti: 2-2

PRIMO SET – Break Bronzetti! Sempre con il dritto comanda l’azzurra e va avanti: 2-1

PRIMO SET – Lucia spinge tanto con il dritto e si regala un’altra palla break: 30-40

PRIMO SET – Facile turno di servizio per l’azzurra che fornisce buoni segnali in questo inizio: 1-1

PRIMO SET – La cinese tiene la battuta annullando anche una palla break all’azzurra: 0-1

PRIMO SET – Si parte con Zheng al servizio.

21:20 – Le giocatrici sono in campo.

21:15 – Buonasera, amici di Sportface. Lucia Bronzetti tra pochi minuti in campo per la sua prima volta in un terzo turno Slam!