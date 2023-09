Vuelta a Espana, Kuss: “Non ci saranno regali, ma l’obiettivo è vincere”

La Vuelta a España 2023 sta per entrare nell’ultima e decisiva settimana. Sepp Kuss si trova in vetta alla classifica, e potrebbe coronare un sogno portando la maglia rossa a Madrid. Nel giorno di riposo ha rilasciato un’intervista al media belga Sporza: “Non vedo l’ora che arrivi l’ultima settimana. Adoro le salite in Cantabria e nelle Asturie, molto ripide, tipiche della Vuelta. Mi sento davvero bene, non vedo l’ora. La Vuelta per me è davvero speciale, è la corsa in cui mi identifico di più. È bello per me avere la maglia rossa e non so se sarebbe lo stesso in altre gare dove c’è molta più pressione e copertura mediatica”.

Poi ha concluso: “Vogliamo mantenere la situazione favorevole in cui ci troviamo attualmente, ma non verranno fatti regali. Ma il nostro obiettivo, che è vincere la Vuelta”.