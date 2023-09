Udinese, Pereyra: “Mi sento a casa, restare è stata una scelta per la felicità”

“Ho provato una sensazione fantastica. Mi hanno espresso tutti grandissimo affetto, rivedere i compagni e il mister è stato molto bello”, ha dichiarato Roberto Pereyra, centrocampista dell’Udinese, ai microfoni di TV12. “Si è parlato tanto di altre squadre, ma erano solo parole. Qui mi sento a casa, sono felice di essere rimasto. Il calciomercato è stato particolare, ma sono rimasto tranquillo, i soldi non sono mai stati un problema, ho fatto una scelta per la felicità”.

Poi sul tecnico: “Abbiamo un grande rapporto, molto diretto e senza giri di parole. Come sto io? Fisicamente bene, ma anche la squadra. La gente deve avere pazienza, perché ci sono tanti giovani che arrivano da altre culture e differenti sistemi calcistici. Ora sembra che vada tutto male, ma in realtà non è così. Abbiamo qualità”. Pereyra ha poi concluso: “Sono disponibile a giocare dappertutto, sulla fascia, in mezzo o in attacco. Sono sicuro che non solo Lovric, Samardzic e Bijol possano esplodere, ma anche tanti altri. Devo aiutare questi ragazzi per dagli una mano a esprimersi. Loro devono mettersi a disposizione”.