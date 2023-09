Turchia-Italia domani in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Europei Under 21 2025

L’Italia fa visita alla Turchia nella sfida valida per le qualificazioni agli Europei Under 21 2025: ecco come seguirla in diretta tv e streaming, con orario e canale. Non è iniziato nel migliore dei modi il nuovo ciclo per gli Azzurrini, bloccati sullo 0-0 dalla Lettonia. Servirà dunque ripartire e fare risultato contro la Turchia, avversaria ostica ma non imbattibile. La gara è in programma domani, martedì 12 settembre alle ore 18:30. Diretta su Rai 2 e in streaming su Raiplay.