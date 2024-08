Vuelta 2024, montepremi e prize money della corsa: quanti soldi al vincitore e per le vittorie di tappa

Il montepremi e il prize money ufficiale della Vuelta a Espana 2024, terzo e ultimo grande giro della stagione in programma da sabato 17 agosto a domenica 8 settembre. La corsa spagnola si preannuncia come sempre molto incerta ed equilibrata, anche per le assenze di Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard che lasciano decisamente più spazio agli avversari. Tantissime salite nel menù del percorso, con tappe davvero per tutti i gusti ma con una particolare strizzata d’occhio agli scalatori che potranno sicuramente giocarsi la maglia rossa sul traguardo di Madrid. Andiamo quindi a scoprire quali sono le cifre in palio durante le tre settimane di corsa, con particolare riguardo alla classifica generale finale ma non solo.

Il bersaglio grosso è ovviamente rappresentato dalla vittoria della maglia rossa. Vincere la Vuelta a Espana 2024 porterà in dote al vincitore un premio di 150mila euro, con gli altri due gradini del podio di Madrid che valgono rispettivamente 57.985 e 30.000 euro. Via via tutti gli altri, con premi a scalare fino ai 3.800 euro per i piazzamenti che vanno dal decimo al ventesimo posto della classifica generale finale.

Il montepremi complessivo della Vuelta 2024 è però di oltre un milione e centomila euro, ecco quindi gli altri principali premi economici messi in palio dagli organizzatori. A cominciare dalle singole vittorie di tappa, con 11.000 euro per tutti coloro che si aggiudicheranno una frazione e 5.500 euro per il secondo posto. Anche in questo caso saranno i primi 20 di ogni ordine di arrivo ad andare a premio. Saranno 11.000 euro anche i soldi che riceveranno i vincitori della classifica a punti e della classifica di miglior giovane, appena più alto quello per la classifica di miglior scalatore che vale 13.000 euro.

Ogni giorno poi saranno assegnati 200 euro per il corridore più combattivo della tappa (3.000 euro il premio per il “super combattivo” della Vuelta 2024) e 550 euro a chiunque vincerà uno degli sprint intermedi. Il tutto senza dimenticare il premio della classifica a squadre, con 12.500 euro di premio per il team che primeggerà in questa particolare classifica. Concetto di squadra che è comunque sempre centrale nel ciclismo, visto che tutti i premi saranno divisi equamente all’interno del team.

Montepremi Vuelta 2024 – classifica generale finale

150.000 euro 57.985 euro 30.000 euro 15.000 euro 12.500 euro 9.000 euro 9.000 euro 6.000 euro 6.000 euro 3.800 euro

Montepremi Vuelta 2024 – classifica singole tappe