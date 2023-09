Coppa Davis 2023, Sonego regola Ymer in due set e regala all’Italia il successo sulla Svezia

Lorenzo Sonego batte Elias Ymer e regala il successo all’Italia sulla Svezia nella sfida che chiude questa fase a gironi di Coppa Davis 2023. Il piemontese, che sia venerdì che quest’oggi è stato schierato come primo singolarista azzurro, non ha incontrato troppe difficoltà nel superare il suo avversario con lo score di 6-4 6-4 in meno di un’ora e mezza di gioco. Un match che sposta nulla in ottica Malaga, dato che gli uomini di Volandri avevano già conquistato il pass per le Finals dopo il match vinto da Arnaldi nel primo pomeriggio, ma certamente per Sonego si tratta di un’altra convincente affermazione e chiude in positivo una settimana che era iniziata male con la sconfitta contro Galarneau.

LA PARTITA – Lorenzo parte bene e trova subito il break nel gioco d’apertura, salvo restituirlo pochi minuti dopo sul 2-2 dopo un game caratterizzato da diversi errori, non ultimo una palla corta uscita troppo lunga che ha spalancato il campo allo svedese sulla palla break. L’azzurro, però, reagisce e torna avanti strappando di nuovo il servizio all’avversario nel quinto game. Questo è l’allungo decisivo, dato che da quel momento in poi Sonego non concede più nulla nei suoi turni di battuta e chiude senza patemi d’animo per 6-4.

Ymer il suo lo fa sempre in ogni caso e a inizio secondo set sembra piuttosto in palla e pronto a sfruttare qualche errore di troppo da parte dell’azzurro. Lo svedese alla seconda occasione trova un break che lo porta avanti 3-1 nel parziale. Sonego non ci sta, subito trova il controbreak e infila addirittura quattro games consecutivi che ribaltano la frazione: dall’1-3 si passa al 5-3. Ymer allunga la partita, ma solamente di qualche minuto tenendo il suo turno di battuta. Sonego va a servire e chiude la contesa per 6-4 6-4.