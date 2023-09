Vuelta 2023, Vingegaard: “Niente doping, sono sicuro che nemmeno Kuss e Roglic ne fanno uso”

Jonas Vingegaard ha parlato in conferenza stampa insieme ai compagni di squadra Sepp Kuss e Primoz Roglic alla vigilia dell’ultima tappa della Vuelta a Espana 2023. Il trio della Jumbo-Visma ha letteralmente dominato la corsa, monopolizzando il podio dell’ultimo Grande Giro con Kuss in maglia rossa davanti a Vingegaard e Roglic, solitamente suoi capitani e vincitori di Tour e Giro nei mesi scorsi. Una stagione leggendaria per il team olandese, che però adesso deve rispondere agli scettici e ad accuse di doping più o meno velate.

Sul tema Vingegaard non ha dubbi: “Posso capire lo scetticismo, ma non quando ci sono accuse vere e proprie. Noi guardiamo ai dettagli e facciamo tutto alla perfezione, non penso che la gente capisca quanto questo faccia la differenza nel ciclismo – spiega il danese – Sono certo che anche Roglic e Kuss non stanno prendendo niente così come me. Sacrifichiamo tantissime cose per arrivare a questi risultati.”