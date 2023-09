Vuelta 2023, Rui Costa: “La squadra ha sempre creduto in me, volata fantastica”

Rui Costa vince la quindicesima tappa della Vuelta 2023. Il ciclista della Intermarché-Cirus-Wanty batte nella Pamplona-Leukenberri allo sprint Lennard Kamna e Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), ottenendo la terza vittoria stagionale. Queste le parole del portoghese: “Questa squadra ha sempre creduto in me. Il successo alla Vuelta ripaga i nostri sforzi dopo un Tour andata abbastanza male. Inizialmente non dovevo correre la Vuelta, ma volevo riscattarmi per cercare la vittoria di tappa. La volata è stata fantastica”.