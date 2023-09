Vuelta 2023, pagelle ventesima tappa: Poels beffa Evenepoel nel giorno del trionfo di Kuss

Le pagelle della ventesima tappa della Vuelta a Espana 2023, che oggi ha vissuto il suo penultimo capitolo prima della passerella finale di Madrid. I 208 chilometri da Manzanares El Real a Guadarrama hanno sorriso a Wout Poels, che ha regolato nello sprint a ranghi ristretti della fuga di giornata un Remco Evenepoel stavolta battuto sulla linea del traguardo. Alle spalle degli attaccanti di oggi il gruppo maglia rossa controlla la situazione e la Jumbo-Visma completa il proprio capolavoro: Sepp Kuss vince la Vuelta 2023 e domani salirà sul podio con i compagni di squadra Jonas Vingegaard e Primoz Roglic, suoi capitani in occasione del Tour e del Giro di quest’anno. Una storia davvero incredibile, ma andiamo a vedere i voti dei protagonisti odierni.

Wout Poels, voto 10

Lettura di gara perfetta da parte del corridore della Bahrain Victorious, che conferma il suo storico feeling con la Vuelta e regala al suo team la prima vittoria in questa edizione numero 78. Nel momento decisivo Poels prima anticipa tutti sull’ultimo strappo facendo la selezione, poi anticipa anche in occasione della volata sul traguardo riuscendo a guadagnare quei dieci metri poi determinanti per resistere alla rabbiosa rimonta di Evenepoel. Vittoria d’esperienza, oltre che di gambe.

Remco Evenepoel, voto 9

Il fuoriclasse belga si esalta anche oggi, entrando in fuga su un percorso da Classiche. Non a caso si gioca il successo con chi, come lui, ha vinto la Liegi in carriera. Remco è lucido e probabilmente non brillantissimo scegliendo di non rispondere al primo attacco di Poels, poi però risale e in volata perde per un’inezia venendo forse sorpreso dall’anticipo dell’avversario. Resta comunque un’altra grande prestazione da parte del campione uscente, che ha onorato la Vuelta fino alla fine.

Pelayo Sanchez Mayo e Lennert Van Eetvelt, voto 8

Bravissimi a rimanere con Poels ed Evenepoel, portano a casa un piazzamento di lusso per se stessi e le rispettive squadre.

Rui Costa, voto 6.5

Il portoghese ex campione del mondo, già vincitore di una tappa pochi giorni fa, trova ancora la fuga giusta. Stavolta però le gambe non lo aiutano nel momento decisivo e non va oltre il sesto posto.

Jumbo-Visma, voto 10

Il capolavoro dei gialloneri è completo. Sepp Kuss, Jonas Vingegaard e Primoz Roglic monopolizzano il podio della Vuelta e si prendono un Grande Giro a testa in questa stagione. Un risultato senza precedenti nel ciclismo moderno a livello di squadra. Anche oggi la gestione della corsa è tranquilla e il finale tra abbracci e strette di mano è sicuramente emozionante per Kuss, che dopo una vita da gregario si prende il successo più importante della carriera.