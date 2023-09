Vuelta 2023, Molano: “Felice per la vittoria di tappa. Non è stato facile tornare dopo l’incidente”

Juan Sebastiano Molano (Uae Emirates) ha vinto in volata a Saragozza, sulle rive del fiume Ebro, la dodicesima tappa della Vuelta. E il 28enne colombiano non nasconde la soddisfazione dopo la vittoria: “Sono molto felice – ha dichiarato -, ringrazio la squadra per il lavoro svolto. Dopo il mio incidente non è stato facile tornare, ma ora sto bene. Abbiamo uomini per la generale che sono molto forti, nei prossimi giorni lavoreremo per loro. Ringrazio Rui Oliveira e Marc Soler”. Molano è riuscito a precedere con una grande azione l’australiano Kaden Groves (Alpecin) e l’olandese Boy van Poppel (Intermarché). L’incidente a cui si riferisce risale al marzo di quest’anno, quando fu investito mentre si allenava nella zona di Waregem, riportando una commozione cerebrale, un trauma cranico e la frattura di un dito del piede.