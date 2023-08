Vuelta 2023, maltempo a Barcellona: finale seconda tappa neutralizzato

A causa del maltempo che si è abbattuto su Barcellona in queste ore, la direzione di gara della Vuelta ha deciso di neutralizzare il finale della seconda tappa da Matarò alla città catalana. In particolare, in un primo momento si era deciso di prendere i rilevamenti per la classifica generale ai -3.6 km dal traguardo, prima della pericolosa discesa finale, successivamente è stato comunicato – ma manca ancora l’ufficialità – che in realtà il rilevamento per le classifiche generali sarà preso ai -9 km dall’arrivo.