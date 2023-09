Vuelta 2023, classifiche aggiornate dopo la settima tappa: Martinez resta in maglia rossa

di Mattia Zucchiatti

Le classifiche della Vuelta 2023 aggiornate dopo la settima tappa, la Utiel-Oliva, di 201 km. Pianeggiante, senza difficoltà altimetriche, la frazione dopo Valencia si è sviluppata in riva al Mediterraneo. Dopo il primo km Okamika ed Herrada attaccano e trovano un margine di 2’30”. A 41 km dal traguardo, però, il gruppo torna compatto. Allo sprint intermedio vince Kaden Groves che precede Marijn van den Berg e Jonas Vingegaard. Nel finale è Soupe a vincere in volata la settima tappa. Martinez resta in maglia rossa. Di seguito, ecco le classifiche aggiornate dopo la settima tappa.

MAGLIA ROSSA (classifica a tempo)

Lenny Martinez (Groupama) 26h37’04” Sepp Kuss (Jumbo-Visma) +8″ Marc Soler (UAE Emirates) +51″ Wout Poels (Bahrain Victorious) +1’41” Steff Cras (Totalenergies) +1’48” Mikel Landa (Bahrain Victorious) +1’58” Davide De La Cruz (Astana) +2’23” Jefferson Cepeda (Caja Rural-Seguros Rga) +2’30” Remco Evenepoel (Quick Step) +2’47” Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) +2’50”

MAGLIA VERDE (classifica a punti)

Kaden Grooves (Alpecin Deceuninck) 158pt Andrea Vendrame (AG2R Citroen) 66pt Geoffrey Soupe (Totalenergies) 61pt

MAGLIA A POIS (scalatori)

Eduardo Sepulveda (Lotto Dstny) 21pt Sepp Kuss (Jumbo-Visma) 10pt Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) 10pt

MAGLIA BIANCA (miglior giovane)