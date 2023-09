Vuelta 2023, risultati e classifica settima tappa: ordine di arrivo, vince Soupe con Ganna in top 10

di Mattia Zucchiatti 80

Geoffrey Soupe vince la settima tappa della Vuelta 2023. Nel tracciato, lungo 201 chilometri da Utiel a Oliva, il francese della TotalEnergies precede tutti in volata. Secondo posto per Orluis Alberto Aular, mentre il belga della Lidl-Trek Edward Theuns è terzo. Nona posizione per Filippo Ganna che nel rettilineo finale aveva provato a farsi largo. Lenny Martinez resta in maglia rossa.

Gli occhi erano naturalmente puntati su sul talento della Groupama-FDJ, entrato nella storia come il corridore più giovane ad aver guidato la classifica generale della Vuelta, poche settimane dopo aver compiuto 20 anni (11 luglio). José Herrada (Cofidis), alla sua nona e ultima Vuelta, e Ander Okamika (Burgos-BH) attaccano subito al primo km: non trovando la reazione del gruppo, riescono così a conquistare un margine di 2’34”. Dopo 25 km il vantaggio resta stabile. Ma una foratura di Okamika, atteso da Herrada, riduce il gap a 1’10. A Valencia, a 75 km dal traguardo, il distacco arriva a 50”, con Herrada che crolla e viene ripreso dal gruppo. E dopo 4 ore in testa, con una velocità media di 39,9 km/h, anche Okamika viene riassorbito a 41 km dalla fine, proprio quando ci si avvicina allo sprint intermedio. A vincere è l’atteso Kaden Groves che precede Marijn van den Berg e Jonas Vingegaard che si prende i due secondi. A 15 km dalla fine il gruppo accelera e la Ineos Granadiers fa la voce grossa in testa, mentre nelle retrovie una caduta coinvolge anche Sepp Kuss che però si rialza. Tempo cinque minuti e un’altra caduta, quando la strada si restringe, condiziona la fine della gara. Ad avere la peggio è Thymen Arensman (Ineos Grenadiers), subito soccorso. Nella caotica volata finale a spuntarla è Geoffrey Soupe, che precede Aular e Theuns. Top 10 per Ganna.

Ordine di arrivo settima tappa Vuelta 2023